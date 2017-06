Sergej i Kristina predstavili slikovnicu “Šta je slađe od kolača”

Kantautor iz Podgorice Sergej Ćetković, sa suprugom Kristinom, predstavio je sinoć u Podgorici slikovnicu “Šta je slađe od kolača”. Ćetkovići na ovaj način pomažu socijalno ugroženim porodicama u Crnoj Gori, budući da će prodaja od slikovnica, biti uplaćen upravo njima.

Sergej je istakao da je Kristina autorka slikovnice, a da je on na pojedinim mjestima osmišljavao rime.

Glavne junakinje slikovnice “Šta je slađe od kolača” su Sergejeve i Kristinine ćerke Lola i Mila, a ponosni otac istakao je i da su djevojčice i koautorke.

Na sinoćnoj promociji u tržnom centru Delta city, Sergej je mališanima poručio da su slađe od kolača avanture u kući, a nikako tehnologija.

“Ova slikovnica će vas djeco naučiti što je to slađe od kolača, da to nisu samo ti ajpedovi i tableti i video-igrice, već postoji mnogo toga što ćete naći unutar ta četiri zida, od kuhinjskog stola do mamine i tatine spavaće sobe ili mamine tašne, šminke”, naveo je muzičar okružen mališanima koji su čekali trenutak da njihov miljenih završi sa promocijom kako bi se slikali i dobili potpis na slikovnicu.

Slikovnicu po cijeli od 2,99 možete naći na kioscima širom Crne Gore, a uskoro, poručio je Sergej, i u regionu.