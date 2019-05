Serija o kojoj se priča: Kako je Černobilj pokorio Igru prijestola

Samo nekoliko dana nakon pomalo razočaravajuće završnice “Igre prijestola” stigla je nova poslastica za filmofile, koja je po ocjenama na IMBD-ju potukla čak i “Breaking Bad”. U pitanju je “Černobilj”- serija o najvećoj nuklearnoj katastrofi koja je zadesila svijet.

Nakon samo tri epizode, ova serija je stigla na prvo mjesto po gledanosti i zaradila ocjenu 9,6 na popularnom IMBD sajtu. Publika je oduševljena realističnim prikazom katastrofe iz grada Pripjata, a pohvale stižu sa svih strana.

Šta je to što je razlikuje od pomenutih serija, koje su imale po nekoliko sezona, mnoštvo likova, radnji, uloženih para u basnoslovne scene (misli se na Igru prijestola koju s razlogom moramo kritikovati), da bi ih na kraju potukla mini serija od svega pet epizoda?

Prvo, o Černobilju do sada nije sniman nijedan film niti serija koji bi do tančina prikazali šta se zapravo desilo u nuklearki Lenjin u malom ukrajinskom gradu. Kritičari kažu da je snimljen samo jedan film i to ruski “U subotu”, ali da se on bavio samo sudbinom mještana grada.

“Černobilj” serija donosi apsolutno sve: živote običnih ljudi koje su, nažalost, postali tragični zbog propagande političara da čitav slučaj zataškaju, prikaz hrabrih vatrogasaca i rudara koji su žrtvovali svoje živote, a tu je i trojac-naučnik Valerij Legasov, fizičarka Uljana Komjuk i komunistički političar Boris Ščerbina koji će pokušati da saniraju posljedice najveće nuklearne katastrofe ikada.

Serija se osvrnula i na diskretne heroje inžinjere koji su radili u nuklearki Alekseja Ananenka, Valerija Bezpalova i Borisa Barana za koje bukvalno niko nije znao i koji su bukvalno spasili živote milione ljudi.

Osim fantastične glume, publiku će za ekran prikovati i upečatljive scene koje ne ostavljaju ravnodušnim. Na prvu loptu režiser nas “kači” sa samoubistvom Legasova, koji se poslije svega objesio u svojoj sobi pošto je cijelu priču o Černobilju snimio na kasetama. Da ne govorimo o užasnim prikazima opekotina i rana koje su zadesile vatrogasce, djece koja se bezbrižno igraju dok im napolju bukvalno prijeti smrt, trudna žena koja ostaje sama kojoj joj muž vatrogasac umire u najtežim mukama…

Glumački trojac koji čini okosnicu serije Džered Haris, Emili Votsom i Stelan Skarsgard svoj posao radi bez greške. Bukvalno briljiraju u svakom dijalogu, a vidjećete da su režiser i scenarista obratili pažnju i na tadašnji obični život svakog stanovnika Sovjeta. To se ogleda u oblačenju, enterijeru, frizurama, a grad Pripjat je prikazan dosta autentično.

Serija donosi i dozu kritike prema tadašnjoj sovjetskoj vlasti koja je pokušavala na sve moguće načine da zataška slučaj i da ne diže paniku. Dok su ljudi umirali po bolnicama, političari su vodili politiku zastrašivanja saradnika da ne odaju pravu istinu. Nerviraćete se dok bivši obućar koji se dokopao fotelje i funkcije komanduje diplomiranom fizičaru, a aplaudiraćete kad pedesetak garavih rudara potapše ministra po njegovom uglađenom odijelu uz opasku “Sad si pravi ministar rudarstva”.

Scenarista Kreg Mazin konačno se uzdigao do nivoa koji mu dolikuje. Poslije filmova “Mamurluk” i “Vrisak” ovo je najbolje njegovo izdanje, a režisera Johana Renka filmski znalci pamte po fantastičnim spotovima koje je radio za Madonu i Bijons, mada se pokazao i u serijama “Breaking bad”, “Vikinzi” i “The Walking dead”.

Uglavnom, nemate šta da čekate-počnite da gledate seriju i otkrijte koja je prava i istinska cijena laži.

S.Bošković