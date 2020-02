Sheck Wes, Metronomy, Marky Ramone i još 25 žestokih bendova upravo objavljeni za EXIT 2.0

Američki hit reper Sheck Wes, jedan od vodećih britanskih indi-rok bendova Metronomy, dobitnik Gremi nagrade za životno djelo i živa ikona panka Marky Ramone, kao i njujorški hardkor heroji Agnostic Front, predvode žestoka pojačanja i listu od 28 novih izvođača ovogodišnjeg EXIT festivala!

Sa njima na Tvrđavu dolaze i finski pankeri Rattus, bostonski hardkor bend Death Before Dishonor, avangardni norveški kvartet Shining, švedske hard rok heroine Thudermother, melodični pankeri iz Londona Guitar Gangsters, hrvatski kantautor J.R. August, beogradska supergrupa Minilinija, ali i mnogi drugi koji se pridružuju već objavljenim zvijezdama jubilarnog Exita, kao što su David Guetta, Tyga, James Arthur, Fatboy Slim, Boris Brejcha, ARTBAT…

Sheck Wes predstavlja pravu rep senzaciju iz Njujorka, a njegova Mo Bamba važi za jedan od najvećih hip hop hitova u prethodnih nekoliko godina. O brzom uspjehu ovog dvadesetdvogodišnjeg repera i producenta iz Harlema najbolje svjedoči činjenica da su njegov talenat prepoznali i Travis Scott i Kanye West, potpisujući njegova izdanja, čime je Wesova karijera trasirana ka hedlajnerskom statusu. „Mo Bamba“ već broji više stotina miliona YouTube pregleda dok se ukupan broj strimova i remiksa penje i do milijardu. Iako ima jedan studijski album, već može da se pohvali nizom saradnji sa velikim zvijezdama kao što su DJ Snake, 21 Savage, Lil Pump, Offset ili Gucci Mane, a pored muzike odlično igra i košarku, pa se može vidjeti i u promo spotovima za Air Jordan sportsku opremu! A kao da sve to već nije dovoljno, Sheck Wes iza sebe ima i glavnu ulogu u operi, koju je režirao ni manje ni više nego Kanye West. Jedno je sigurno, mladi harlemski reper na ekpresnom je putu da postane sljedeće veliko ime hip-hopa.

Metronomy su višestruko nagrađivani bend u najrazličitijim kategorijama, od najbolje koreografije do najboljeg pop izvođača, dok je frontmen benda, multi-instrumentalista i producent Joseph Mount, poznat i po saradnji sa muzičkim zvijezdama kao što su Robyn, Jessie Ware, Diplo, Sophie Ellis-Bextor i brojni drugi. Od osnivanja, Metronomy su išli na turneje sa bendovima kao što je Coldplay, dok je njihov današnji zvjezdani status proistekao iz plesnog rok zvuka po kojem su uvijek pomalo bili ispred vremena. Poznati po vjernoj bazi fanova, te izuzetno sinematičnim spotovima, svoj šesti album “Metronomy Forever” objavili su u septembru prošle godine, a na Petrovaradinsku tvrđavu stižu sa odličnim elektronskim zvukom i mnogo pjesama idealnih za ljetnje festivalske noći!

A proslavi 20 godina Exita pridružuje se i član r’n’r kuće slavnih i čovjek čiji su otisci ruku na Holivudskoj rok stazi Marky Ramone! Svoju karijeru najviše je izgradio svirajući 15 godina kao bubnjar legendarnog punk sastava The Ramones, a upravo u tom periodu ovaj bend objavio je jednu od svojih najpoznatijih pjesama „I Wanna Be Sedated.“ Nakon više od 1.700 odsviranih koncerata i preko 15 izdanja, The Ramones su uvršteni u R’n’R Kuću slavnih, a takođe su i dvostruki dobitnici nagrade za životno djelo, jednom od strane MTV-ja i jednom na Grammy dodjeli nagrada! Marky Ramone’s Blitzkrieg, bend sa kojim Marky nastupa, i u 2020. godini nastavljaju jednako bombastičnim tempom, a svoju zavidnu energiju i najveće hitove benda The Ramones doneće i na Petrovaradinsku tvrđavu.

Već potvrđenim imenima VISA Fusion bine Exita, među kojima su Buč kesidi, Kosheen, Love hunters i E-play, sada se pridružuje i J.R. August, što je pseudonim iza kog se krije hrvatski kantautor Nikola Vranić, pjevač, producent i multi-instrumentalista koji predstavlja jednu od istaknutih ličnosti hrvatske autorske scene. On će predstaviti svoj debitantski album “Dangerous Waters”, koji je istinski biser regionalne indie scene. Na VISA Fusion dolazi i supergrupa Minilinija, sastavljena od članova nekoliko poznatih beogradskih bendova, okupljenih oko ideje istraživanja savremene elektronske muzike, a koji su ujedno bili i jedini predstavnici Srbije na „FiftyFifty Lab“ festivalu u Briselu. Izuzetno moćnu svirku na istoj bini pružiće beogradski garažni trio Šajzerbiterlemon, koji su u maju prošle godine izdali svoj prvi album „Iza naših zidova“, a ove koncerte sezone brojnim svirkama promovisali kako album prvijenac, tako i „Hali Gali kompilaciju”. Pored njih na VISA Fusion binu pravo iz Švedske dolijeću i hard rock metal heroine, Thundermother.

Dio snažne postave Explosive bine biće jedno od najvećih svjetskih imena hardcore pravca Agnostic Front, bostonski hardcore sastav Death Before Dishonor, kultno anarho punk ime visoko kotirano u underground krugovima Rattus, sve popularniji avangardni norveški sastav Shining, kao i melodični street punk bend iz Londona Guitar Gangsters. Ovom gitarskom prazniku pridružuju se jedno od najkvalitetnijih imena skandinavske scene Misconduct, danski punk rock trio koji u ovim krajevima ima ozbiljnu bazu fanova Movement, dinamičan i direktan death thrash metal iz Švedske, Terminal Prospect, furiozni death black metal iz Češke Bohemist, brazilski thrash metal bend Nervosa, koji je u konstantnom usponu i neprestanim turnejama širom svijeta, te autentičan finski gothic metal sa primjesama dark roka Lamori, lucidna fuzija black metala i surovog hardcore zvuka Hexis i meksička death metal mašinerija Armada. Svoje predstavnike imaće i regionalna i domaća scena, koju će za specijalnu proslavu 20. rođendana EXIT festivala činiti veterani groove metala Overdive i hardcore punk borci Proleće koji će na Exitu obilježiti 30 godina od nastanka. Svoje mjesto dobija i sve poznatije, domaće sludge stoner ime Hill, petočlani melodični death metal bend Nemesis, kao i grindcore gerila Stranger iz Hrvatske. Publika će uživati i u nastupima nekih od najboljih domaćih thrash metal bendova Alitor i War Engine kao i hrvatskih hardcore punkera Smrt razuma koji u toku ove godine izbacuju debi album.

EXIT ulaznice donose uštedu od čak 55%!

Trenutno je u prodaji ograničeni kontigent kompleta EXIT karata po cijeni 59 EUR, što predstavlja visokih 55% uštede u odnosu na finalnu cijenu! Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko zvanične stranice exitfest.org , a u prodaji su i turistički paketi koji pored ulaznice obuhvataju i smještaj i prevoz, dostupni putem zvanične turističke agencije festivala, EXIT Trip.