Šinejd O’Konor: Bolje da idete na fakultet, nego da se bavite muzikom

Šinejd O’Konor stekla je reputaciju skandalozne umjetnice jer svojim izjavama nerijetko šokira javnost. Ipak, slavu duguje pjesmama koje su u međuvremenu postale evergrin: “Nothing compares to you”, “I Do Not Want What I Haven’t Got”, “Universal Mother”, “Faith and Courage”, “How About I Be Me (And You Be You)” i “I’m Not Bossy, I’m the Boss”.

“Od svih pjesama, najviše volim da izvodim “Queen of Denmark” i “Nothing Compares 2U”, kaže svjetski poznata kantautorka.

“I wanted to change the world, but I could not even change my underwear”, riječi su pjesme “Queen of Denmark”, pjesme koju je napisao Džon Grant.

Na pitanje koliko se poistovjećuje s tekstom i je li joj bitnije mijenjati svijet ili samu sebe, Šinejd kaže:

“Ne mogu se poistovjetiti s tekstom kad ga nisam ja napisala, a što se ovog drugog tiče, podjednako je bitno mijenjati svijet i mijenjati sebe, jedno bez drugog ne ide”, dodaje.

Prinsovu pjesmu prestala je izvoditi 2015. godine, tvrdivši tada kako ne može iznijeti emocije te pjesme pred publikom pa ju je nakon nekog vremena ponovno uvrstila u repertoar. U više navrata, Šinejd je izjavila kako je pokojni kantautor bio nasilan prema njoj, ali nema teške emocije dok izvodi “Nothing Compares 2U”.

“Nemam problema s tim”, rekla je.

Ko je onda dobar primjer osobe iz muzičkog svijeta koji radi na sebi, mijenja svijet i ima dobar uticaj na publiku? Prije sedam godina, Šinejd je objavila otvoreno pismo pop zvijezdi Majli Sajrus, u kojem je napisala kako Majli šalje poruku javnosti kako se “kul” prostituisati.

“Jedna od umjetnica koja je bila dobar primjer i ostavila dobar uticaj na publiku je Areta Frenklin“, kaže O’Konor.

U svojoj dosadašnjoj karijeri, Šinejd je imala mnogo saradnji: Moby, Massive Attack, Piter Gabrijel, The The, Meri Džej Blajdž i drugi. Još ne može reći hoće li se desiti kakva saradnja na njenom nadolazećem albumu.

“Najdraža saradnja mi je ona s Massive Attackom, nju sam dugo priželjkivala i na kraju je dobila”, otkriva. Svojim najvećim uspjehom u karijeri smatra što ima nastupe bez bombastične produkcije i vojske ljudi koji od koncerata prave spektakl.

Onima koji se žele da se bave muzikom kaže da im je bolje da idu na fakultet. Da nije pjevačica, kaže kako bi bila novinarka jer je oduvijek voljela da piše.