Sjećate li se grupe No Name: Nakon 15 godina momci ponovo na okupu

Crnogorski boy bend No name iz Podgorice je svojevremeno bio omiljeni sastav svih nas. Na Pjesmi Evrovizije 2005. u Kijevu, No name su sa pjesmom Zauvijek moja osvojili 7. mjesto za Srbiju i Crnu Goru.

Članovi benda se često zajedno druže, a svako od njih je odavno u solo vodama u kojima se odlično snalaze.

Tako su na njihovoj zvaničnoj Facebook stranici objavili fotografiju “15 godina kasnije”.

Sastav “No Name” je osnovan 19. novembra 2003. Već 2004. godine, No name je velikom brzinom privukao pažnju javnosti: nakon drugog mjesta među “novim zvijezdama” na hercegovskim “Sunčanim skalama” sa pjesmom Za tebe i mene i koncerta sa grupom “Peper” 12. avgusta u Kotoru, uslijedili su nastupi u klubovima i medijima a potom i na novogodišnjim koncertima u Podgorici i Baru. Početkom 2005. godine, na “Montefonu” su dobili nagradu za “otkriće godine”, a onda je 2. marta došla Montevizija 2005. sa pjesmom Zauvijek moja Slavena Knezovića na tekst Milana Perića i No name je katapultiran u središte medijske pažnje.

Pjesma Zauvijek moja, odličan evrovizijski materijal, sa laganim violinskim uvodom, snažnom izvornom podlogom i krcata emotivnim sadržajem i, iako tekstom ljubavna, u osnovi otvoreno rodoljubiva, plod je višemjesečnog rada iskusnog tima na crnogorskom pandanu izuzetnom uspjehu pjesme Lane moje, sa kojom je Željko Joksimović prethodne godine osvojio drugo mjesto na Pjesmi Evrovizije.

Na Sunčanim skalama 2005, No name su osvojili “Prinčeve nagrade” za najbolju grupu, debitante godine, najbolji video-spot i najbolju kompoziciju. Učestvuju i na Monteviziji 2006. sa pjesmom Moja ljubavi Dalibora Nedovića na tekst Milana Perića.

No name su činili Marko Perić (bas gitara, frontman), Danijel Alibabić (vodeći vokal), Marko Prentić (gitara, vokal), Branko Nedović (solo klavijature), Dragoljub Purlija (bubnjevi) i Bojan Jovović (klavijature).

Vjerujemo da će se momci ponovo okupiti i obradovati nas još nekim hitom.