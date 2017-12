Sjećate li se Halila iz “Lepa sela lepo gore”

Scena iz filma “Lepa sela, lepo gore” u kojoj najbolji drugovi Milan i Halil idu u “štetu” sa teta Đanom (Mica Trofrtaljka), postala je antologijska vrlo brzo nakon premijere filma Srđana Dragojevića 1996. godine.

Milošu Đuriću, koji je igrao simpatičnog plavokosog Halila, to je bio prvi, a i posljednji film iako je imao veliku želu da postane glumac. Za razliku od njegovog kolege iz ove scene Admira Šehovića (glumio je malog Milana), koji se i dalje bavi glumom, Đuričića je život odveo na neku drugu stranu.

“Imao sam veliku želju da postanem glumac. Nažalost, sudbina me je natjerala da dođem u Austriju. Moji roditelji su se rastali kad sam imao tri godine. Majka je otišla za Austriju, a ja sam ostao s tatom u Višegradu. Nakon snimanja filma moj otac je umro. Nisam imao kod koga da budem. Majka me je odvela i to je bio kraj jedne možda sjajne karijere”, rekao je Miloš koji se, kako kaže, mnogo namučio u stranoj zemlji.

“U Austriji živim od 1998. godine. Završio sam gastronomiju i poslije toga sam se oženio. Život me nije štedio i mnogo sam se napatio u novoj tuđoj zemlji. Imam sina Stojana (8), koji nosi ime mog oca, i sada očekujemo drugo dijete. Trenutno se bavim transportom, radim za jednu veliku špediciju”, otkrio je Miloš.