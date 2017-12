Sjećate li se pjevačice Mari Mari, evo gdje je danas

Marija Marić, poznatija pod umjetničkim imenom Mari Mari, započela je pjevačku karijeru 2000. godine kada je izdala album prvjenac i već u prvi mah je skrenula pažnju na sebe moćnim vokalom, emotivnim pjesmama, ali i izgledom.

Nizala je uspjehe na polju muzike osvajajući brojne nagrade na festivalima, a publika je obožavala njene pjesme “Kad me ne voliš”, “Uporno si tu”, “O, mama”, “Da ti se dlanovi zalede”, “Moj svijet”, itd…

Nakon albuma “Uporno si tu” koji je izdala 2008. godine Mari Mari se povlači iz medija i posvećuje se privatnom životu. Naredne godine udala se za muzičkog producenta Uroša Markovića kojem je podarila ćerku Unu, a 2013. godine na svijet je donijela još jednu djevojčicu.

Ipak, 2011. godinu ne pamti po lijepim stvarima. Tokom posjete prijateljima njena devetomjesečna beba pala je sa visokog kreveta i zadobila frakturu lobanje, zbog čega je morala biti operisana. Dok je trajala operacija pjevačica nije imala mira, ali je na kraju sve dobro prošlo. To je bio najteži period u životu ove srpske pjevačice, a krivica za ovaj nemio događaj dugo ju je pratila, prenosi Pulsonline.

“Suprug i ja smo zaista doživjeli veliki šok. Dugo sam to sebi prebacivala i krivica me je proganjala. Čini mi se da sam u jednom trenutku bol potisnula duboko u sebi i možda je on još zakopan. Bila sam svjesna kako moram da shvatim i prihvatim da se takve stvari dešavaju, a potom bi me opet obuzimalo osjećanje kako taj propust nisam sebi smjela da dozvolim”, izjavila je Mari Mari svojevremeno.

Mari Mari se posljednjih godina posvetila radu sa djecom u okviru svoje muzičke radionice, a odnedavno je ponovo gledamo u TV emisijama.