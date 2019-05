Skeptini novi singlovi najavljuju album godine

Britanski grajm i hip-hop izvođač Skepta, iskren je i oštar u dva nova singla koja su juče izašla.

“Bullet from a gun” i “Greaze mode”, koji je urađen u saradnji sa Nafe Smallzom, predstavljaju prve izbačene singlove sa albuma koji svi jedva čekamo, a koji izlazi 31. maja – “Ignorance Is Bliss”.

“Bullet from a gun” predstavlja autobiografsku pjesmu u kojoj on brutalno iskreno govori o životu, ljubavi i porodici u stihovima kao što su “when you realise she was never your gir, it was just your turn” i “you got to face your demons, don’t matter how much money you earn”. Ali na kraju pjesme Skepta šalje poruku da se neke lekcije jednostavno moraju naučiti.

I sudeći po duetu sa Nafe Smallzom “Greaze mode”, Skepta će izbaciti album godine. U ovoj pjesmi, Nafe i on su više u fazonu repovanja o glamuroznom životu koji dolazi sa slavom. Mnogi njegovi fanovi priželjkuju i druge kolaboracije sa albuma, a mnogi sa ASAP Rockyjem, sa kojim Skepta već ima nekoliko ultra popularnih singlova.

Skepta je jedini britanski grajm i hip-hop izvođač koji je popularnost stekao i u Americi, a njegov album “Konnichiwa” iz 2016, na kojem je sarađivao sa Farelom Vilijamsom, dostigao je zlatni tiraž u Velikoj Britaniji. Pored sjajne muzike, on je poznat i po britkim komentarima na savremeni društveno-politički život. Skepta u julu dolazi u Srbiju na Exit festival u Novom Sadu, gdje ćemo ga slušati na mejn stejdžu posljednjeg dana festivala.