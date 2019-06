Slipknot krenuo u proizvodnju dvije vrste viskija

Bon Džovi prozvodi vino, Scorpionsi i Metallica imaju svoj viski, a sada se grupi muzičkih grupa koje na tržište izbacuju alkoholno piće pridružuje Slipknot.

U saradnji s Cedar Ridge distilerijom, Slipknot je najavio da će uskoro pokrenuti proizvodnju svog brenda viskija.

Riječ je o dvije vrste i to “No. 9 Iowa Whiskey” (cijena 39,99 dolara) i “No. 9 Reserve Iowa Whiskey” (cijena 69,99 dolara) , koje će biti dostupne na dan objave njihovog novog albuma “We Are Not Your Kind”, 10. avgusta.

Viski će biti dostupan i na njihovoj Knotfest turneji po Sjevernoj Americi.