Sloboda Mićalović: Odbijam uloge koje se kose sa mojim moralnim načelima

Publika Slobodu Mićalović često postovjećuje sa likovima nježnih, krhih žena. Ostvarila se kako na filmu, tako i u pozorištu i na malim ekranima. Likom Crnogorke Jelene Čađenović iz serije “Mješoviti brak”, stekla je regionalnu popularnost, a karijeru je gradila kroz filmove i serije Zdravka Šotre, Emira Kusturice i drugih.

“Kada pogledam to su bile najsnažnije uloge, najviše su se primile kod publike. Ja sam zaista imala različite uloge. Kao što je u ovoj predstavi, zatim u Korijenima, pa i u filmu Na mliječnom putu. To su sve neke različite stvari, za nas, glumce, je uvijek fantastično da imamo mogućnost da se transformišemo. To nam je zabavno, nije mi sigurno zabavno da non-stop igram jednu te istu stvar koju sam već osvojila. Ja volim da iznenadim publiku. Kao što sada igram u ovoj predstavi, pa su oni iznenađeni kada opsujem – oni se postide umjesto mene (smijeh) to je mnogo interesantno”, priča Sloboda.

Kaže da odbija uloge koje se kose sa njenim moralnim načelima.

“Odbijam ono što mislim da nije za mene, što me ne interesuje. Što se kosi sa mojim umjetničkim i moralnim načelima, to uvijek gledam da odbijem. Nekada nisam u mogućnosti, pa prosto moram da uradim nešto, da napravim neki mali kompromis, ali se apsolutno trudim da to svedem na minimum”, kaže glumica.