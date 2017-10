Snežana Savić: Nasilnika i silovatelja nema samo u Holivudu

Veliki skandal trenutno potresa Holivud. Producent Harvi Varnštajn je optužen za seriju silovanja u posljednje tri decenije. Međutim, takve situacije ne dešavaju se samo u dalekoj Americi. Iako mnogi smatraju da je to javna tajna, glumica Snežana Savić imala je hraborsti da ispriča šta su reditelji tražili od nje.

“Toga svuda ima, to je jedna vrsta mobinga kako se kaže ovim savremenim rečnikom. Ima toga u svim profesijama, nije čudno. Pogotovo u glumačkoj profesiji, koja je vrlo teška i neizvjesna. Ne možete nikad biti sigurni da ćete biti angažovani, a u istom trenutku se javlja taj pristiak da ako ste zgodni i lijepi reditelji samo naskaču na vas. A na pritiske te vrste, ponekad morate da pokleknete, jer je to najteža profesija na svijetu. Toga ima, nije to ništa nenormlano i novo. Pogotovo u Srbiji koja ne raspolaže sjajnim uslovima i gdje je glumac uvijek u čekajućem položaju, kao stvari obješene o čiviluk i čekamo da se nekome dopadnemo, te da nas taj isti skine sa čiviluka”, ispričala je Snežana za Blic.

“Bio je jedan producent koji je pokušao, ali nije bio agresivan toliko, a desilo mi se da je drugi reditelj počeo da mi prijeti. Više nije među nama, bio je agresivan i tada mi je rekao `Ako budeš dobra bićeš zvijezda, ako ne sahraniću ti karijeru. I nećeš ništa dobiti`, bilo je svega, kaže glumica koja ističe da nije pristajala na nepristojne ponude, te da ja po prirodi drska.

“Rekla sam mu tada neprimjerene riječi i pobjegla sam. Bila sam drska i vrlo buntovna kao mlada, reagovala sam vrlo drsko i bezobrazno na tu vrstu poziva. Ali Bože moj svako ima pravo da iskaže neku simpatiju i da se udvara, a stvar je drugog koliko će to prihvatiti. Srećom moja to mi se kasnije nije dešavalo jer su shvatili da nisam baš prijatna kada žele da se na taj način igraju sa mnom. Nakon tog skandala bila sam u jako velikom stresu, jer sam izašla sa akademije, a nisma imala afirmaciju. Zamislite dođete na snimanje i jedan veliki reditelj vam to kaže, koji je najuspjšeniji u tom trenutku”, poručuje Savićeva insistirajući da ne otkrije ime reditelja.

Na pitanje da li je to pristuno kod danšanjih glumica i da li neke zarad uloge odlaze u krevet sa ljudima iz profesije, jedna od najljepših glumica na domaćim prostorima odgovara:

“Ovom problemu su izloženi mladi neafirmisani umjetnici koje vešto koriste oni koji su u poziciji da to mogu, a nemaju neki moralni dio u sebi. Različita su sredstva, neko to radi soficitiranije i finije, a neko radi na vulgaran i banalni način. Danšnjim glumicama je mnogo teže da se probiju u svijet kinemtografije. Svakako da se dešava da pokleknu kako bi glumili u filmu, vjerovatno da one moraju na nekin način odžive, odboluju i prihvate. To je jako strašno. Znate kada kažu `ima dobar stomak` u smislu da je vrlo izdržljiv i imun. Kada kažu cilj ne bira sredstvo, toga kod nas jako mnogo”, istakla je Snežana.