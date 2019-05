Snima se rimejk kultnog jugoslovenskog filma Most

Film Hajrudina Šibe Krvavca “Most” doživjeće rimejk koji će raditi ekipa iz Kine. Sporazum o saradnji na rimejku jugoslovenskog ratnog klasika u Pekingu su potpisali Huahua media, Filmski centar Sarajevo i Dandelion Productions Inc, čiji je vlasnik poznati srpski filmski producent i reditelj Predrag Gaga Antonijević.

Huahua media poznata je po rijmejkovima holivudskih filmova, a Antonijević kaže da su odmah prihvatili da rade “Most”.

“Ponudio sam im da zajedno napravimo rimejk filma “Most” reditelja Hajrudina Krvavca, koji je snimljen 1969, a do danas je ostao jedan od najgledanijih jugoslovenskih partizanskih filmova u Kini, u kom su Velimir Bata Živojinović, Boris Dvornik, Jovan Janićijević, Slobodan Perović, Boro Begović i drugi ostvarili sjajne likove. To je odmah prihvaćeno, i sada sam u fazi traženja reditelja. Još nisam odlučio ko će režirati film, s obzirom na to da je riječ o ratnom spektaklu”, kaže Antonijević.

“Most” je, kako je saopšteno, ušao u preliminarnu fazu priprema i početak snimanja planira se za početak 2020. godine.

Datum početka priprema za snimanje, autorska i glumačka ekipa nove verzije “Mosta”, i lokacije na kojima će se snimati, prema riječima Antonijevića, biće dogovoreni sredinom juna.

Idejom da se uradi rimejk “Mosta”, oduševljena je Lula Živojinović, supruga pokojnog Bate.

“Prave vrijednosti su univerzalne i vječne, a to pokazuje i ova odluka, da se napravi nova verzija čuvenog filma. Popularnost ovog djela je odavno osvojila svijet, i nije slučajno što su se baš kineski producenti odlučili da ga snime, jer je vrijeme pokazalo da imamo zajedničke sisteme vrijednosti. Radujem se što će i nove generacije imati tu privilegiju da uživaju u djelu scenarista Đorđa Lebovića i Predraga Golubovića, koje je svojevremeno maestralno režirao Šiba Krvavac. Cijeloj ekipi držim palčeve da nadmaši originalni film i pokori cio svijet”, rekla je Lula.

Podsjetimo,radnja filma se odvija u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine, gdje Tigar (Bata), poznati diverzant, dobija zadatak da sa još nekolicinom partizana uništi most preko kojeg treba da prođu njemačke trupe. Za to dobija sedam dana, za koje on tvrdi da ne može ni da stigne do mosta. Prvi koga je pokupio je Tihi (Boro Begović), bivši vođa otpora, za koga se tvrdi da je izdao pokret. Na putu ka mostu reću Savatonija, (Boris Dvornik) Italijana koji je prebegao partizanima, jer je bio osuđen na smrt u italijanskoj vojsci i njegovog pomoćnika Bambina (Igor Galo). Uz pomoć Švercera (Jovan Janjićijević) pronalaze Inženjera (Slobodan Perović) koji jedini zna slabu tačku mosta, ali kojeg gestapovci drže duboko u neprijateljskoj pozadini. Uspijevaju da ga oslobode, ali kada saznaje da je njihov cilj rušenje njegovog mosta, on sasvim odbija saradnju. Kada su diverzanti pronašli vodiča kroz močvaru, pri pokušaju proboja kroz nju, Inženjer koristi priliku za bijeg. Njemci su im sve vrijeme za petama i među njima se rađa crv sumnje. Bambino gine pri povratku ka grupi, a Savatoni krivi Inženjera za njegovu smrt. Kasnije ih Njemci sve pohapse i kada su ih odveli na strijeljanje, Kalc, njemački oficir, se otkriva kao partizanski obavještajac. Na njihovom putu ka mostu, dolaze do manastira gdje ih čeka eksploziv. Međutim, izdajnik je obavestio Njemce gdje se eksploziv nalazi. U pećini, gde su se sakrili, Kalc optužuje Vodeničarevu sestru da je ona izdajnik. Tigar naređuje Tihom da je ubije. On to prividno i čini. Kalc zatim odlazi u njemačku bazu da nabavi eksploziv, a u stvari ide po Njemce. Kada se vrati sa njima, ne nalazi diverzante. Oni su za to vrijeme pobjegli iz pećine i zaposjeli okolna uzvišenja, sa kojih su potom napali Njemce i sve ih pobili, dok su Kalca zarobili, i sa njim se uputili ka mostu. Na mostu, nakon postavljanja eksploziva, Zavatoni gine. Švercera pogode Njemci, a Inženjer se u posljednjem momentu odlučuje i diže u vazduh i most i sebe i Njemce, dok njemačke trupe napreduju ka mostu. Na kraju, i Tigar i njemački pukovnik dijele isto mišljenje: „Šteta, bio je to divan most…“

Most koji je sniman za film, zapravo je Most na Đurđevića Tari u Crnoj Gori.