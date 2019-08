Snima se serija o aferi Bila Klintona i Monike Levinski

Afera bivšeg predsjetnika SAD Bila Klintona i njegove saradnice Monike Levinski, biće tema treće sezone serije “Američka krimi priča”, potvrdio je predstavnik FX Networksa.

Monika će biti jedna je od producentkinja serijala pod nazivom “Impeachment: American Crime Story”.

Snimanje bi trebalo da počne u februaru 2020. godine u SAD, a premijera se očekuje 27. septembra iste godine.

Izvršnog producenta Rajana Marfija na izbor teme nadahnuo je bestseler Džefrija Tobina iz 1999. godine “A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal that Nearly Brought Down a President”. Scenaro će napisati Sara Burges.

Monicu, pripravnicu u Bijeloj kući o kojoj je devedesetih cio svijet pričao, u serijalu će glumiti Beni Feldstein, a Lindu Trip, njenu bivšu koleginicu koja je snimila razgovore i omogućila da se razotkrije afera s tadašnjim predsjednikom, utjeloviće glumica Sara Polson. Analija Ešford će glumiti Polu Džouns.

I prve dvije sezone, serija “Američka krimi priča” bavila se istinitim događajima koji su potresli SAD, a osvojile su ukupno 16 nagrada Emi.