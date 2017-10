Snimaće se film o Hju Hefneru

Hju Hefner je preminuo prije nedjelju dana, a već je najavljeno snimanje filma o njegovom životu.

Film će režirati Bret Ratner dok će legendarnog šefa Plejboja glumiti Džared Leto.

Ratner se premišlja oko snimanja filma o Hefneru već desetak godina.

“Džared je stari prijatelj. Kad je čuo da imam pravo na Hefnerovu priču rekao mi je da želi da ga igra i razumije. A ja stvarno mislim da on to može. On je jedan od velikih glumaca današnjice”, rekao je Ratner za “Hollywood Reporter”.

Hefner je rođen 1296. godine u Čikagu u religioznoj porodici. Bio je inteligentno dijete s navodnim IQ-om 152, ali učitelji su ga prozvali “neentuzijastičnim”. Njegov kasniji život je baš filmski.