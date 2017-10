Šotra: Da snimim nešto o Tesli, pa u penziju

Brojni su filmski hitovi čiji je reditelj Zdravko Šotra. Već decnijama stvara filmove koji oduševe publiku u regionu i obore rekorde gledanosti. Među njima su “Boj na Kosovu”, “Lajanje na zvezde”, “Zona Zamfirova”, “Ivkova slava”, “Pljača Trećeg rajha”… Tu su i serije poput “Ranjeni orao” koju je radio sa RTS-om.

Šotra kaže da se umorio od stvaranja, ali da kada odluči da prestane da snima, uvijek “iskrsne nešto novo”.

Ističe da je opet pred penzijom, ali da mu projekat čiji je centralni lik pronalazač Nikola Tesla, “ne da mira”.

„A đe će više đeturum da planira i da radi. Vrijeme mi je bilo davno da zatvorim radnju. To sam stotinu puta rekao. Pa onda “Ajde još samo ovo”. Pa onda “Da završimo i „Santa Maria de la Salute“. A sada imamo i Vladimira Pištala koji je napisao sjajnu knjigu o Tesli i njegovom životu i mladosti pa mi ne da đavo mira i pokušavam nešto oko toga. Ne znam hoću li imati snage da do dovedem do kraja. Ali je stvar potpuno smislena i dobra“, kaže Šotra.

Na pitanje sa kojim glumcima voli da sarađuje, reditelj kaže – “sa dobrim”.

„Ali i među njima ima ljudi koji su mi najdraži. Mislim, ne samo meni, nego i mnogim drugim ljudima, najdraži čovjek je bio Dragan Nikolić. Ne samo dobar glumac, nego kako se kaže u naslovu knjige o njemu „Gospodin mangup“. I mangup i gospodin znači, i drag čovjek i dobar glumac. Sve u jednom. Takvog sigurno nećemo skoro vidjeti. Njegova sahrana je pokazala da je to jedan od najožaljenijih ljudi u Beogradu. Ja sam sarađivao sa svim generacijama, počevši od onih kojih se više niko ne sjeća do ovih sada studenata režije i glume. Mnogo je glumaca prošlo kroz moj posao”, naveo je Šotra koji ovih dana boravi u Trebinju gdje je otvorio Filmski kampus na kojem je jedan od predavača.