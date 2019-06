Spajsice u punom sastavu snimaju film

Obožavaoce grupe Spice Girls sigurno će obradovati vijest da će popularna petorka snimiti film. Kako prenose britanski mediji, Spajsice će se naći u animiranom filmu, a svaka će svom liku pozajmiti glas.

Melani Čizom, Džeri Halivel, Melani Braun, Ema Baton i Viktorija Bekam, u filmu biće članice muzičkog sastava koje postaju superheroji.

Studio Paramount stoji iza projekta, a u timu su prodicent Sajmom Fuler i Keren Meklah i Kivi Smit kao scenaristi. Reditelj nije poznat.

Mirel Soria, predsjedsjednica Paramount studija, kaže da su Spajsice veoma posvećene projektu koji će izaći 2020. godine.

Filmom će dominirati hitovi grupe kao što su “Wannabe”, “Who do you think we are”, “2 Become 1”.

Podsjetimom, Spajsice su 1997. godine glumile u filmu “Spice world” koji je zabilježio veliki komercijalni uspjeh, a pobrao loše ocjene od strane stručne javnosti.

Slavne Britanke su nedavno završile povratničku turneju u Velikoj Britaniji, a Melani Čizom, Džeri Halivel, Melani Braun i Ema Baton nastupale su bez Viktorije koja je bivšim koleginicama poželjela sreću, ali odbila da nastupa.

Iako je novi film u pripremi, o novoj muzici se još ne priča. Melani Braun kazala je za Good Morning Britanin, da još nisu razgovarali na tu temu, ali da bi ona voljela da Spajsice snime nove pjesme.