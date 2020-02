Sramota na Oskaru: Niko da se sjeti Luka Perija

Ni na ovogodišnjoj dodeli Oskara nije sve proteklo bez propusta, pa je ove godine iz “In memoriam” segmenta izostavljen Luk Peri.

Shame on the Academy for not including Luke Perry, Sid Haig and Cameron Boyce in the In Memoriam segment at the #Oscars pic.twitter.com/BkZChofYGG — Moe Samir | Pop Culture & Music Expert (@TheMoeSamir) February 10, 2020

U segmentu u kom se Holivud sjeća svih koji su nas napustili u proteklih godinu dana, Akademija je odala počast najpre oskarovcu i NBA legendi Kobiju Brajantu, koji je poginuo prije dvije nedjelje zajedno sa kćerkicom Điđi.

Oscars 2020: Luke Perry left out of In Memoriam segment. https://t.co/t6TLZs3PiX — The Independent (@Independent) February 10, 2020

Fans were outraged when Luke Perry wasn't included in the 'In Memoriam' segment at the #Oscars https://t.co/YZq0TxZW9p pic.twitter.com/aIy3mqfzT1 — E! News (@enews) February 10, 2020

Prikazani su omaži glumcima, glumicama i filmskim radnicima, a svjetski mediji prenose da je iz tog dijela izostavljen gluamc Luk Peri za kojim su devedesetih godina prošlog vijeka ludjele žene širom svijeta.

The lame Oscars people forgot to include one talented actor in the In Memoriam segment – despite his appearing in one of the most-nominated movies of the year. So, below is my addendum to the In Memoriam. Luke Perry pic.twitter.com/V8uLE1nORu — Brad Dickson (@brad_dickson) February 10, 2020

#LukePerry, who had a cameo in #OnceUponATimeInHollywood, was surprisingly not included in the #Oscars 'In Memoriam' tribute after passing away last March. pic.twitter.com/dRwz1OIOd5 — Breakfast Television Toronto (@BTtoronto) February 10, 2020

Na činjenicu da je Akademija “zaboravila” glumca oštro je reagovala javnost, a jedan od najupečatljivijih komentara bio je:

“Njegova poslednja uloga bila je upravo u filmu ‘Bilo jednom u…Holivudu’. Bio je talentovaniji od mnogih glumaca. Sramota što ga se nisu sjetili”, pisalo je na Tviteru, društvenoj mreži na kojoj je bio veliki broj komentara kako je Akademija napravila propoust što je izostavila Perija, Sida Hejga i Kamerona Bojsa.