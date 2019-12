Šta nam dolazi u bioskope: 20 filmova koje morate da pogledate u 2020.

Kako nam 2020. godina kuca na vrata, vrijeme je za previđanje koji filmovi će potresti vaš svijet narednih 12 mjeseci, prenosi BBC.

Od anarhične satire do nastavaka blokbastera i povratka nekih od najvećih imena kinematografije, ima dosta toga čemu se vrijedi radovati.

Evo 20 naslova koji se obavezno moraju naći na vašoj listi za gledanje u novog godini.

Džodžo zec (1. januar)

Sve do ovog trenutka, Hitlerova omladina nije bila baš plodno tlo za komediju. Ali sve će se promijeniti.

Za to možemo zahvaliti režiseru Taiki Vaititiju. Ne samo da je napisao i režirao Džodžo zeca, već i glumi u ovoj zabavnoj satiri,

Smješten u Njemačku tokom Drugog svjetskog rata, film donosi priču o posvećenom mladom nacisti (Roman Grifin Dejvis) koji preispituje sopstvena uvjerenja nakon što se sprijatelji sa jevrejskom djevojčicom koju njegova majka skriva na tavanu.

Vaititi glumi njegovog imaginarnog prijatelja Adolfa, karikaturu firera toliko neobičnu kao i sve u ovoj subverzivnoj kritici masovne indoktrinacije.

1917 (10. januar)

Potpuno drugačiji pogled na rat dolazi nam u filmu o Prvom svjetskom ratu reditelja Sema Mendiza, oskarom nagrađivanog reditelja Američke ljepote i posljednja dva filma o Bondu.

Zasnovan na priči koju je Mendizu ispričao njegov djeda, 1917 prati dva mlada britanska vojnika koji su u trci s vremenom kako bi spriječili napad na saborce.

Mendez želi da ispriča priču o njihovoj misiji uz pomoć nečega što izgleda (ali nije) neprekidni singl šot – onaj koji gledaoca vodi u rov, preko boljnih polja pa čak i ispod vode.

Džordž Mekej i Din-Čarls Čepmen igraju glavne uloge u filmu čiju glumačku ekipu čine i Benedikt Kamberbač, Kolin Firt i Endru Skot.

Mendiz je ranije ove godine film nazvao „velikim, eksperimentalnim filmom”, koji mu je „jako blizak srcu”.

One su bombe (17. januar)

Skandal o seksualnom zlostavljanju koji je doveo do odlaska Rodžera Ejlsa sa Foks Njuza, mreže koju je osnovao, prikazan je u filmu Džeja Rouča.

Nikol Kidman, Šarliz Teron i Margo Robi igraju žene koje su ga optužile, dok Džon Litgou glumi Ejlsa.

Malkolm Mekdauel se pojavljuje kao medijski mogul Rupert Mardok.

Šminku koja je transformisala Litgoa u Ejlsa i Teron u TV voditeljku Megin Keli tek moramo da vidimo da bismo u nju povjerovali.

Svetionik (31. januar)

Robert Patinson i Viljem Defo su poslati na udaljeni svetionik u Novoj Engleskoj u ovom bizarnom psihološkom trileru.

Mučeni okruženjem, izolacijom i jednim posebno iritantnim galebom, ne prođe puno vremena dok se ne okrenu jedan protiv drugog.

Reditelj Robert Eger je osvojio simpatije fanova filmom Vještica iz 2015. godine i vjerovatno će ih pridobiti još više ovim atmosferičnim, crno-bijelim nastavkom.

Patinsonova gluma nam sugeriše da će donijeti mnogo više toga osim dobrog izgleda predstojećem Betmenu.

Ptice grabljivice (7. februar)

Mračni vitez se ne vraća u bioskope sve do 2021. godine. Ali u njegovom odsustvu, jedna od „nevaljalica” DC univerzuma se vraća na velika vrata.

To je Harli Kvin, posljednji put viđena u filmu Odred otpisanih iz 2016. godine sa Džaredom Letom kao Džokerom.

Harli – koju ponovo glumi Margo Robi – nastavila je da uživa u „emancipaciji” uz pomoć drugih fantastičnih žena.

Juan Mekgregor igra negativca u komičnom trileru Kati Jan, prvom američkom superherojskom filmu koji režira azijska rediteljka.

Pohlepa (21. februar)

Saradnja Stiva Kugana sa rediteljem Majklom Vinterbotomom je dugogodišnja. Kugan je u Vinterbotovovim filmovima glumio organizatora Tonija Vilsona, barona pornografije Pola Rejmonda i sebe u TV seriji The Trip.

U posljednjem filmu Kugan glumi Ser Ričarda Mekridija, ultrabogatog vlasnika lanca visoke mode koji planira da proslavi 60. rođendan na Mikonosu.

Poređenja su ljudima iz stvarnog života su tu kako bi se na satiričan način skrenula pažnja na bogatstvo, veliku potrošnju i globalizaciju radne snage.

Mulan (27. mart)

Dambo, Maza i Lunja, Aladin i Kralj lavova su već dobili igrane rimejkove. Ove godine, Dizni za veliko platno adaptira crtani iz 1998. godine – Mulan.

Film prati priču mlade djevojke koja se maskira u muškarca kako bi se umjesto oca pridružila kineskoj vojsci.

Američa glumica kineskog porijekla Liu Jifei igra legendarnu ratnicu u filmu Niki Karo, u kom takođe glume Džejson Skot Li, Džet Li i Doni Jen.

Ali ne očekujte da ćete čuti glas Edija Marfija, kako se njegov zmaj pametnjaković Mušu neće pojaviti.

Nema vremena da se umre (3. april)

Kako je Sem Mendiz bio angažovan na filmu 1917, a Deni Bojl je odstupio, režiserska palica za novog Bonda pripala je Kariju Jodži Fukunagi.

Svakako je bilo uzbudljivo snimanje, kako je glavni glumac Danijel Krejg povrijedio članak, a jedan član ekipe je povrijeđen u eksploziji na setu.

Ali ništa od toga neće spriječiti 25. film o Džejsmu Bondu – navodno Krejgovo posljednje pojavljivanje – da stigne u bioskope aprila.

Film prati priču penzionisanog Bonda koji mora da se vrati u službu kako bi se suočio sa opasnim protivnikom koga glumi oskarovac Rami Malek.

Crna udovica (1. maj)

Nataša Romanof nije najbolje prošla u filmu Osvetnici: Kraj igre, ali to neće spriječiti Skarlet Džohenson da se sljedeće godine vrati u ulogu Crne udovice.

Kako je radnja smještena prije filma Osvetnici: Kraj igre, samostalni film o Crnoj udovici će se baviti njenom prošlošću.

Film Kejt Šortlend će, prema riječima Skarlet Džohenson, prikazati Crnu udovicu kao „potpuno ostvarenu ženu”.

Naredna godina će biti dobra za Skarlet, koju vjerovatno očekuju dvije nominacije za oskara zbog uloga u filmovima Džodžo zec i Priča o braku.

Paklene ulice 9 (22. maj)

Nakon spinofa Paklene ulice: Hobs i Šo, Paklene ulice se vraćaju na staru formulu.

To znači i povratak standardne ekipe glumaca – Vina Dizela, Mišel Rodrigez i Tajriza Gibsona, a da ne pominjemo Šarliz Teron koja reprizira ulogu iz prethodnog filma.

Reditelj Džastin Lin kaže da je film – sniman u Velikoj Britanij, SAD, Gruziji i Tajlandu – „najambicioziji do sada”.

Film je dospio na naslovne strane nakon što je kaskader povrijeđen u Vorner Bros studiju.

Čudesna žena 1984 (5. jun)

U godini u kojoj dominiraju značajne žene, sasvim je odgovarajuće da se Gal Gado nađe među njima u nastavku Čudesne žene.

Smješten u 1984. godinu, drugi dio filma prati Amazonku i njen sukob sa Čitom, koju glumi Kristen Vig.

Pedro Paskal – zvijezda serije Ratovi zvijezda: Mandalorijan – takođe se pojavljuje, dok će Kris Pajn reprizirati ulogu pilota iz Prvog svjetskog rata Stiva Trevora.

Vjerovatno se sjećate da je Stiv herojski stradao na kraju prvog filma. Ali hej, ako mogu da vrate Crnu udovicu, zašto ne bi i njega?

Duša (19. jun)

Pit Dokter – čovjek koji je emocijama podario ličnosti u filmu Inside Out – donosi nam još jednu metafizičku animaciju ove godine u Piksarovom filmu Duša.

To je priča o Džou, muzičaru u usponu – Džejmi foks – kome se duša odvaja od tijela nakon što doživi nesreću.

Prebačen u centar za trening duša, on i druga duša (Tina Fej), moraju da rade zajedno ukoliko žele da se Džo vrati u ljudskoj formi.

Istjerivači duhova 2020 (10. jul)

Film o istjerivačima duhova u kom su glavne uloge 2016. godine tumačile žene na čelu sa Melisom Makarti i Kristen Vig, nije baš oduševio svijet.

Što vjerovatno objašnjava zašto posljednji film u serijalu direktno prati original iz 1984. i nastavak iz 1989. godine.

U filmu Džejsona Rajtmana igraju Pol Rad, Kari Kun i Fin Volfhard.

Den Akrojd, Bil Mari i Sigorni Viver pojavljuju se u originalnim ulogama koje su tumačili u prvom filmu.

Top gan 2: Maverik (17. jul)

Tom Kruz malo pauzira od nemogućih misija i vraća se još jednoj poznatoj ulozi. On ponovo igra pilota Pita „Maverika” Mičela.

U režiji Džozefa Kazinskog, Pit postaje instruktor letenja sinu njegovog pokojnog partnera Gasa.

Majls Teler, Dženifer Koneli i Ed Haris, takođe, igraju u filmu koji je Kruz opisao kao „ljubavno pismo avijaciji”.

Ipak, za Keli Makgilis, koja je igrala Mičelovu partnerku, nije bilo mjesta. Glumica je prošle godine otkrila da nije pozvana da učestvuje u snimanju drugog dijela.

Bil i Ted se suočavaju sa muzikom (21. avgust)

Prošlo je 29 godina otkako su se Aleks Vinter i Kijanu Rivs posljednji put pojavili kao Bil Preston i Ted Logan.

U dugo očekivanom nastavku priče o frajerima zaljubljenim u muziku, njih dvojica pokušavaju da se uhvate u koštac sa srednjim godinama i spoznajom da njihovi životi nisu baš ispali onakvim kakvim su se nadali.

Da li će i dalje biti odlični jedan prema drugom? Oni koji se sjećaju Bilovih i Tedovih avantura iz 1989. i 1991, sigurno se tome nadaju.

I bez sumnje će ih obradovati što se u ulozi Smrti ponovo pojavljuje Vilijam Sadler.

Smrt na Nilu (9. oktobar)

I'm so excited to join the magnificent Kenneth Branagh and the unbelievably talented cast of suspects for Death On The Nile. #intheatersOctober2020 #agathachristie pic.twitter.com/hYmlGG0OWl

— Gal Gadot (@GalGadot) October 1, 2019