Šta se krije iza imena grupe AC/DC?

Još od sredine ’70-ih, australijski bend AC/DC žari i pali svjetskom rok scenom. Pjevači su se mijenjali, ali je energičan zvuk ove grupe uvijek ostao isti. Pjesme kao što su Highway To Hell, You Shook Me All Night Long i Let There Be Rock su samo neki od nezaboravnih hitova koji su proslavili ovaj bend širom planete.

S obzirom na činjenicu da gitarista Angus Jang redovno na koncertima svojim rukama pokazuje tzv. đavolje rogove i bend ima pjesmu pod nazivom Hell’s Bells, pomislili biste da je najkontroverznija stvar u vezi sa njima da su možda satanisti. To je, međutim, manje interesantno od njihovog imena.

Šta uopšte znači AC/DC?

Vjerovali ili ne, to je skraćenica za „Alternating Current/Direct Current“ (naizmjenična struja/jednosmjerna struja). Kada na nekom uređaju stoji oznaka AC/DC, to znači da on može da koristi i jednu i drugu struju za svoj rad.

Legenda kaže da su braća Malkolm i Angus Jang, koji su osnovali bend, prvi put saznali za ovu oznaku od svoje sestre Margaret, čija je šivaća mašina imala inicijale AC/DC. Njima se to učinilo kao prikladno ime za njihovu novu rok grupu i da ono dobro opisuje njihov energičan zvuk, pa su odlučili da se od tada zovu tako.

Ono što članovi benda nisu znali je da je AC/DC takođe bio i žargonski izraz za biseksualnost. Prema navodima biografa grupe, Martina Hakslija, to je na početku njihove karijere izazvalo dosta nesporazuma. Mada su oni prvobitno negirali da ime grupe ima bilo kakve veze sa seksualnom orijentacijom, ubrzo su shvatili da je to kontraproduktivno, budući da im je dvosmislenost njihovog imena omogućila da malo zarade i od nastupa u gej klubovima, od kojih su redovno dobijali pozive.