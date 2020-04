Stiže nova striming platofma na kojoj će sadržaj trajati deset minuta

NETFLIX, HBO GO, Apple TV, Prime i Disney+ dobili su konkurenciju.

Novi servis zove se Quibi i na prvi pogled moglo bi se reći da nudi isto što i ostali: serije, rijalitiji, dokumentarci, filmovi i vijesti. Međutim, ono po čemu se izdvajaju od konkurencije je format. Svaka epizoda traje manje od deset minuta i sve je prilagođeno mobilnim uređajima.

Naziv Quibi je skraćenica od “quick bite”, a ideja im je da gledaocima daju “male porcije” sadržaja.

Iza svega stoje velikani industrije zabave Meg Vitman i Džefri Katzenberg pa ne čudi što u promociji učestvuju brojna šoubiz imena kao što su Sofi Turner, Liam Hemsvort i Ana Kendrik, a tu su još i Dženifer Lopez i Chance the Rapper koji će imati svoje emisije na Quibiju.

I dok je deset minuta prosječno vrijeme koje provedete tražeći što ćete gledati na Netflixu, tvorci Quibija imaju i posebnu tehnologiju kako bi uživanje na mobilnim uređajima bilo što potpunije.

Radi se o nečem što nazivaju “TurnSytle” pa svaku seriju, kratki film ili emisiju možete gledati horizontalno ili vertikalno, bez da vam to poremeti užitak. Drugim riječima, sav sadržaj snimljen je i montiran na poseban način. To se možda čini kao nepotrebna gnjavaža, ali Rebeka Tomas tvrdi da joj je to bio zabavan izazov. Njena serija When the Streelights Go On, trejler smješten u devedesete, vizuelno je rezultat njene fascinacije mangom, a Quibijev format se pokazao kao odličan teren za eksperimentisanje.

Sve se unaprijed mora osmisliti imajući ovaj koncept na umu, što mijenja i način na koji smo navikli ne samo gledati već i snimati filmove i serije. Gledati film horizontalno ili vertikalno može biti potpuno drugačije iskustvo.

“TurnStyle” nije razlog zašto se upustila u ovaj projekt čiji je scenario godinama kolao holivudskom Crnom listom (mjesto na kojem se nalaze svi scenariji koji nikada nisu realizovani), a najnovija serija trebalo je da se pojavina servisu Hulu, ali nije dogurala dalje od pilota: “Scenario je dugo bio na polici, a Quibi je savršeno mjesto da se svi ti izvrsni, izgubljeni projekti realizuju”.

U isto vrijeme ovo je i odlično mjesto za lansiranje novih zvijezda kao što su Čosen Džejkobs i Sofi Tečer koji su dobili priliku pojaviti se u istim projektima s holivudskim veteranima kao što su Kuin Latifa i Mark Daplas.

Pitanje je hoće li se ovo pretvoriti u “sljedeću veliku stvar”. Naime, platforma se pojavila u nezgodno vrijeme. I dok je Netflix dobio ogroman broj novih korisnika, kraći formati poput podcasta doživjeli su veliki pad popularnosti jer boravak u kući smanjuje potrebu za sadržajem koji najčešće konzumiramo kada smo van domova. Upravo to bi moglo biti štetno za Quibi.

Vitlam nije zabrinuta pa je za PAPER izjavila: “Ljudi i dalje imaju te međutrenutke, ali drugačiji su nego prije”. U isto vrijeme radi se o ambicioznom projektu koji bi u prvoj godini postojanja trebalo da ima čak 175 novih šouova uz budžet veći od 1,75 milijardi dolara.

Ipak, radi se o originalnom projektu koji bi mogao privući veliko interesovanje, ne samo pristupom već i serijama kao što je triler “Survive”, u kojem mlada, suicidu sklona djevojka preživljava avionsku nesreću, a glumi je Sofi Turner kojoj je ovo prvi projekt nakon “Igre prijestola” i “X-Mena”.

Turner je ovo nazvala “filmom u poglavljima”, a to je samo jedan od projekata koji će se pojaviti jer Quibi planira da da priliku mladim kreativcima s idejama, a samo tokom priprema primali su preko stotinu prijedloga sedmično. Naravno, birali su samo ono najbolje.

Postoji stvarno mnogo toga što će zadovoljiti sve ukuse. Riz Viderspun producirala je seriju dokumentaraca o prirodi Fierce Queens, Krisi Teigen rješava sudske sporove u Chrissy’s Court, Lena Vajt ima seriju o teniserkama, a Lebron Džejms pomaže studentima u svom rodnom Akronu.

S obzirom na okolnosti, ljudi iza Quibija pripremili su i plan B, u slučaju da platforma podbaci:

“S vremenom želimo da to postane mjesto na kojem će se ljudi družiti. Nadamo se dodatku koji bi omogućio sinhronizirano gledanje. Iskreno, to je nešto što smo željeli od samog početka, ali potrebna je jaka tehnička podrška za takvo što”.

U svakom slučaju, biće zanimljivo gledati kako će se situacija razvijati prije nego što se Quibi pojavi i na ovim prostorima.