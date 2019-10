Stižu nove Čari u formi filmova na Netflixu

Alisa Milano otkrila je da će serija “Čari”, u kojij je igrala vješticu Fibi Halivel, dobiti svojevrsni nastavak.

“Postoji već serija “Čari”, ali to je sasvim drugačija priča, nema veze sa originalnom serijom. Bilo je to teško gledati. S druge strane, postoji namjera da se snime “Čari” u formi fimova za Netflix. To bi bio sjajno uraditi za naše obožavaoce koji su uz nas tolike godine i uz to dodati “svježu krv”, rekla je glumica.

Iako godinama kruže priče da je na setu popularne serije bilo neslaganja između pojedinih glimica, Alisa je kazala da je bilo zabavno snimati “Čari” jer “sebe nisu shvatale previše ozbiljno”.

“Borile smo se protiv demona, nosile nevjerovatne kostime”, kazala je ona.

Alisa se nedavno sa Holi Meri Kombs, koja joj je u seriji igrala sestru Pajper, pojavila u seriji “Uvod u anatomiju”.

Uz njih dvije, zvijezda serije bila je i Šenen Doerti, koja trenutno igra u seriji “Beverli hils” koja ju je 90-ih vinula u zvijezde.