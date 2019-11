Stižu nove Nestašne godine

Serija koja je obilježila devedesete svakako je australijska tinejdž serija “Nestašne godine”.

Tada smo upoznali Džodi, Anitu, Nika, Ket i Drezika…

Sada je objavljeno da ćemo je opet gledati! Ne reprizu, već rimejk serije, koji će, prema tvrdnjama autora, biti bolja od originala.

Dvadeset godina od emitovanja “Nestašnih godina”, holandska kompanija NewBe planira da otkupi prava na snimanje serije Bena Genona. Na rimejku će raditi Brajan Abel, koji je snimao originalnu seriju uz Genona, ali i producent Majkl Dćenkins.

Razlog zbog kojeg je u planu snimanje rimejka serije je ljubav čelnika holandske produkcijske kuće prema “Nestašnim godinama”.

Džeroen Kopman je rekao da “ima priliku da osavremeni seriju koja je činila dio njegovog djetinjstva”.

“Sjećam se da sam trčao kući da bih pogledao novu epizodu i drago mi je što smo u mogućnosti da je predamo novoj generaciji”, rekao je on.

Za sada nisu otkrivena imena glumaca koji bi igrali u seriji, zna se samo da će biti snimana na engleskom, a nije ni poznato da li će se neko od stare ekipe vratiti na male ekrane.

Jedini od njih koji i dalje uspješno snima je Kalan Malvej, legendarni Drezik, koji je nedavno u jednom intervjuu otkrio da nije želio da igra u seriji.

“Ja sam bio tu da bih snimio Riversove trikove na rolerima. Nisam glumio, bio sam statista i njegov kaskader. Stavio sam periku, odvozao svoje i to je bilo to. Kasnije su me zvali da mi ponude da igram u seriji, rekao sam ‘ne’ i spustio slušalicu. Nije me interesovalo. Kasnije je opet zvala producentkinja iz serije… sastao sam se s njom i na sve načine pokušavao da odbijem ponudu, ali sam završio na kastingu i eto…”.

Kalan je dodao da se nakon serije nije bavio glumom, jer ga nije privlačila.

“Dešavale su mi se neke stvari”, rekao je on francuskim medijima, misleći na stravičnu saobraćajnu nesreću koju je doživio i dodao da se tek nakon pet godina uželio glume… Potom smo ga gledali u filmovima “300”, “Kapetan Amerika”, “Supermen”…