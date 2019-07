Strugar: Zbog simpatije sam postao glumac, želio sam da se bavim nautikom

Petra Strugara smo upoznali kao Blagoja Marjanovića Mošu u filmu Dragana Bjelogrlića „Montevideo, Bog te video“. Uslijedili su mnogi filmovi i serije preko kojih je crnogorski glumac uspio da se afirmiše i dokaže svoj talenat. Međutim, glumačka karijera mu, dok je odrastao u Crnoj Gori, nije bila u planu. U taj posao odvela ga je ljubav prema jednoj djevojci.

“Ja sam upisao i nautiku u Kotoru, bavio se sportom, ali zbog jedne simpatije sam krenuo na dramsku sekciju. Da se ne bavim glumom, moj posao bi danas sigurno na neki način bio vezan za more. Zaljubljen sam u more, zaljubljen sam u vodu, to volim”, kaže poznati Cetinjanin.

Nije mu, kako kaže, važno da li igra glavnu ili sporednu ulogu.

“Sve to ima svoje draži. Sve je to dio posla. Bitno je samo da posao radiš kako treba i onda nema problema kolika god da je uloga. Najbitnije je da želiš to da radiš. Šta god da je, samo jedno pojavljivanje, ili glavna uloga, bitno je da želiš to da radiš”, objašnjava Strugar.

Važi za jednog od najpopularnijih glumaca mlađe generacije. Mediji se od momenta kada se pojavio u hit franšizi “Montevideo” bave njegovim privatnim životom. On pak ističe da ga medijska pažnja i popularnost nisu promijenili.

“Ja sam oduvijek na to gledao na isti način. To je jednostavno nus proizvod onoga čime se bavim i da je ništa više nego pokazatelj koliko dobro radite svoj posao. A kako sam se izneo sa svim tim? Iskreno, nemam pojma! Prijatelji i ljudi koji me znaju iz Budve, još iz djetinjstva, kažu – ništa se nisi promijenio i dalje si prilično nenormalan (smijeh), tako da sve je u redu”, ističe “Budo”.