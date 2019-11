Sve što je lijepo ima kraj: Kako je Oliver umjesto Davorina otpjevao čuvenu baladu

Jedna od malo poznatih pjesama, za većinu publike, istovremeno je i jedna od najdirljivijih koje je snimio Oliver Dragojević, balada ”Zašto” autora Zorana Simjanovića, jednog od najplodnijih i najvećih autora filmske muzike u regionu.

Mlađoj generaciji svakako treba spomenuti opus fantastičnog beogradskog autora, odnosno bar nekoliko najslavnijih soundtrack naslova od ukupno stotinjak koje je komponirao – Maratonci trče počasni krug, Variola Vera, Balkan ekspres 1 i 2, Otac na službenom putu, Sjećaš li se Dolly Bell, Grlom u jagode, Žikina dinastija…

Među njima je i muzika za film Gorana Markovića Nacionalna klasa iz 1979. godine, sa Draganom Nikolićem, Bogdanom Diklićem i Goricom Popović u glavnim ulogama. Dvije su muzičke teme iz ovog filma klasici – ”Floyd” u izvedbi Dada Topića i balada ”Zašto” koju je otpjevao Oliver Dragojević.

Zanimljivu priču o ovoj pjesmi je za Mondo.rs prošle godine otkrio autor Simjanović.

“Oliver je bio prvobitno klavirista i počeo je da pjeva iz nužde, kao i svi mi, i na početku je sjajno pjevao. Volio je Raya Charlesa isto kao i ja, jednostavno smo bili u istom tom fazonu, kako bi se danas reklo, i vrlo je mirno i sjajno pjevao, imao je tu mirnu boju glasa.”

“Prvi put sam sa Oliverom radio u ‘Nacionalnoj klasi’. On je pjevao kompoziciju ‘Zašto’ – to je čuveni hit bio tada i još uvijek je. Najtužnija priča je kada me je vozio jedan šofer i rekao mi: ‘A, vi ste pisali ‘Zašto”? Rekoh da jesam. Evo, i sad se naježim kad to pričam. ‘Moram da vam kažem. Moj najbolji drug je umro kada je imao 19 godina i tražio je da mu na sahrani sviraju ‘Zašto’.’ Evo, opet sam se naježio – svaki put kad se sjetim toga koliko je njega pogodilo ‘Zašto sve što je lijepo ima kraj’. To je Marinin tekst koji je fantastičan i koji se sa Oliverovim pjevanjem poklopio fantastično.”

A ono što jeste neobično, a povremeno se događa, Oliver nije bio prvi izbor za ovu pjesmu i samo splet okolnosti je odlučio da baš njegov impresivni glas i način pjevanja ovjekovječe ”Zašto”.

“Ja sam se za ‘Zašto’ mislio između njega i Davorina Popovića iz Indexa. Napravio sam onda grešku i rekao organizaciji da zovu Davorina, ali njega je mrzjelo da dolazi do Beograda. Onda sam ja zvao Olivera, koji je došao i snimili smo tu pjesmu, a Davorin se kasnije pokajao što ipak nije on, jer mu se svidjela kada je čuo.”