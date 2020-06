Svi Staropodgoričani su uvijek imali osjećaj za lijepu pjesmu

Nezo Haverić, sevdalija, umjetnik, pjevač narodne i izvorne muzike, beg, u jednom periodu života važio i za “kralja reklame”, ali reklo bi se prije svega, čovjek koji je uvijek volio a i danas voli dobra druženja, veselja ili kako on kaže teferidže, za koje su Staropodgoričani, sedamdesetih i osamdesetih godina uvijek imali posebno mjesto.

“Staropodgoričani su svi imali naročit osjećaj za lijepu pjesmu, svi smo bili u pjesmi teferidži, druženja, popije se poneka i šta je tu trebalo drugo osim harmonike i da se ispjevamo dobro”, počinje priču ovaj za Vikend novine šezdesetočetvorogodišnjak, porijeklom iz starobegovske i jedne od najstarijih podgoričkih porodica.

NAGRADE U MLAĐIM DANIMA

A česta druženja i večeri ispunjene pjesme iz mladićkih dana jasno su mu stavile do znanja da ga rado slušaju, a pjevački talenat dokazao je tih godina i na takmičenjima.

“Kao mlad momak pokazivao sam izuzetan muzički talenat, pokojni brat mi je bio pjevač, a i mlađi brat je u muzici. Nastupio sam na nekim lokalnim takmičenjima, a na Prvom glasu Crne Gore u Cetinju 1977. godine sa pjesmom Šabana Šaulića: ‘Jedna lasta ne čini proleće’ uzeo sam drugu nagradu. Tada sam već počeo ozbiljnije da ulazim u muzičke vode. Nakon odsluženja vojnog roka živio sam u Beogradu”, priča Haverić, dok sa posebnim užitkom iz duvanske kese uzima materijal za sljedeću cigaretu i nastavlja priču, priznajući da mu je na velikoj beogradskoj sceni tih godina nedostajalo samopouzdanja, što i nije bilo naročito dobro za uspjeh.

“Početkom osamdesetih godina naročito poznate bile su Lipovačke šume nadomak Beograda, sa velikim brojem restorana i kafana u kojima su nastupali mnogi. Pomenuo bih ‘Lipovački cvet’ i ‘Čačanku’, čuvene kafane koje nisu zaobilazili ni najveći pjevači narodne muzike osamdesetih. Međutim, nisam to naročito ozbiljno shvatio, više smo voljeli da budemo na Terazijama, družimo se, nije bilo vremena da se ozbiljno posvetim pjevanju. U trenu kad je došao period da ostvarim neka ozbiljnija poznanstva i okrenem se karijeri, sve je prekinula jedna teška životna okolnost u saobraćajnoj nesreći poginuo je prijatelj mog pokojnog brata, ujedno i moj veliki prijatelj, nakon čega sam se vratio u Podgoricu. Naravno, niko mi nije branio da nastavim da se bavim muzikom, ali potpuno sam stao u tom trenutku. Skromnost u ovom poslu je velika šteta. Taj može samo da pjeva u špajzu”, priča iz daha ovaj sevdalija, koji je nakon Podgorice nastavio sa radom u Sarajevu do početka rata, da bi se nakon toga opet obreo u svom rodnom gradu.

“Oženiću se, zaposliću se i posvetiću se drugom poslu svjetlećim reklamama, koje sam u Crnoj Gori među prvima radio za firmu iz Sarajeva, a nakon toga privatno gotovo 20 godina sa ekipom iz Niša i Beograda. Zvali su me Nezo, kralj reklame, mislim da to dovoljno govori”, kaže ovaj penzioner.

POVRATAK U MUZIČKE VODE

Ipak, jedna stvar se nije promijenila još od osamdesetih, vikendom su nastavljenja druženja uz pjesmu, a iako više nije bio muzički aktivan, govorili su mu da je “vazda bio u pjesmi” Tako je prije desetak godina i učestalih druženja sa tamburaškim orkestrom Zvuci sa Ribnice, podstaknut rečenicom Zdravka Đuranovića “Nezo, imaš i dalje dobar glas, ajde da uradimo nešto”, odlučio da se nakon gotovo 30 godina vrati najvećoj strasti muzici.

“Nakon toga počinjem da snimam pjesme. Dakle, već deset godina sam veoma aktivan, osim nastupa u Crnoj Gori, bio sam nekoliko puta u Sarajevu, na festivalima sa njihovim najboljim sevdalijama, među kojima su Ferid Avdić, Ksejo Pitić, Ringo Hamidović i mnogi drugi. Bilo je druženja i nastupa u Rožajama, Pjevljima, kao i nastup u Luksemburgu povodom deset godina crnogorske nezavisnosti. Tu je i osam nagrada na beogradskom festivalu narodne muzike Uteks, pet prvih, po jedna druga i treća. Ipak, prije dvije godine rekao sam direktoru festivala Milanu Šoškiću da više ne mogu da podnesem put, jer sam uglavnom dolazio vozom. Ipak, zamolio me da budem u žiriju, sa mnogim poznatim pjevačima tog melosa, nisam imao srca da ga odbijem i rekao sam mu: ‘Ja ću mojim Crnogorcima da dajem glasove, nemoj da se ljutiš’. Apetiti mi više nisu kao ranije, lijepo je imati pehare i medalje da se unuci slikaju. U šali kažem kad me mi traže da stavim medalje i poređam pehare da bih se slikao: okitili su me kao nekadašnjeg američkog plivača Marka Spica. Imao sam pozive i od Divada Felića, direktora Sevdah festa i Festivala narodne muzike u Bihaću, za koji vjerujem i da je trenutno najbolji festival u regionu kada je ovaj melos u pitanju. Ipak, to mi je bilo predaleko”, iskren je ovaj Staropodgoričanin, koji je poseban trag i utisak ostavio koncertima u KIC-u “Budo Tomović” i “Malesiji”.

PODGORIČANI CIJENE SEVDAH

“Solističke koncerte u Podgorici održao sam sa gostima koji su napriznatiji pjevači i stvaraoci na tom polju, a među njima su bili Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović, Esad Merulić, a prošle godine nastupili su i Pljevaljski tamburaši. Zoran Kalezić sticajem okolnosti nije mogao da prisustvuje iako je bio najavljen. Na svim koncertima me prati orkestar Taslidža iz Pljevalja,” kaže Haverić, objašnjavajući zašto je izbor pao baš na pjevaljski orkestar i Tamira Talovića.

“Delikatan je muzički posao, nije samo bitno koliko lijepo pjevaš i sviraš, ako nemaš herniju sa kolegom, ako ne postoji komunikacija, publika osjeti. A moj najveći merak je nakon koncerta da se sjedne na neku čašicu i omezi, ako to ne možemo i sve se svodi na ozbiljnu, profesionalnu komunikaciju, onda i ne treba da radimo zajedno. Osim toga, Pljevlja i Bijelo Polje su neprikosnoveni u lijepom sevdahu. Mnogo pjesama pripadaju njima, a mi smo ih pjevali kao da su naše, podgoričke. Niko se sa Pljevljacima ne može ravnati, da otpjevaju, da odsviraju taj specifičan sandžački melos.”

TUŽNA PODGORIČKA PRIČA

A osim velikog broja koncerata i nastupa na proslavama u gotovo svim podgoričkim kafićima i restoranima, Haverić polako korača ka snimanju drugog albuma. Prvi album otvoren je pjesmom “Kroz sokake” a sa njega se izvdvojila numera “Azra i Janko” u čijoj pozadini je naročito interesantna priča.

“Pjesma “Azra i Janko” je inspirisana istinitom podgoričkom pričom. Početkom 20. vijeka, kada je tursko carstvo već slabilo, desila se ta tada ‘zabranjena ljubav, njeni nisu dali a ni njegovi. Ljubav je bila jača od zabrana i oni su se zajedno utopili u Morači. Postoje i neke druge verzije te priče, ali je pjesma napisana po ovom predanju. Milan Šoškić je napisao tekst i melodiju, Vladimir Todosijević aranžman. Šoškić me zamolio da je otpjevam i rekao: ‘Neću da niko drugi snimi ovu podgoričku pjesmu”‘, otkrio je sagovornik Vikend novina.

Haverić se kao autor melodije pojavljuje u pet pjesama. Trenutno radi na numeri “25 ljeta” sa autorom iz Sarajeva Šukijem Planjaninom, koja bi već bila snimljena da nije bilosituacije sa virusom korona. Kaže i da je dobijao ponude da kupi određen broj pregleda i time poveća vidljivost numera na video servisu Jutjub, što je izričito odbio:

“Upoznat sam sa tim da se neki naši pjevači bave ovim nečasnim poslom, ali nikad na taj način ne bih sticao popularnost”.

JEDAN JE ŠABAN ŠAULIĆ

Tokom perioda izolacije, Nezo je iskoristio vrijeme kao i mnoge druge kolege, otpjevao nekoliko pjesama iz svog doma uz muzičku podlogu, a snimci su naišli na veliki broj pozitivnih komentara na društvenoj mreži Facebook, na kojoj je prilično aktivan.

Naročito voli da interpretira pjesme Šabana Šaulića, kog često u razgovoru pominje uz Safeta Isovića, što su dva najprepoznatljviija i najpriznatija imena melosa u kom je i sam, iz čega je bilo lako zaključiti ko su ovom sevdaliji naročiti uzori.

“Pjesme Safeta Isovića i Šabana Šaulića su izuzetno zatjevne, takvi ljudi se rađaju jednom u 100 godina. Postavili su standardne i većina pjevača na takmičenjima pokušava da izvede baš njihove numere kako bi kupila žiri. Zašto? Jer su najteže za izvođenje. Ko može da snimi više pjesmu poput ‘Dođi da ostarimo zajedno, gdje pjevača narodne muzike prati kompletan simfonijski orkestar. Čak je i Safet čuveni tada za mlađeg kolegu Šabana rekao da je to standard i priznao da je numeru “Ah meraka večeri rane” Šaban mnogo bolje otpjevao odnjega. Šaban je poginuo tri dana prije mog koncerta u KIC-u prošlu godine. Imao sam želju tada da otpjevam ‘Dajte mi utjehu”‘ ali nismo uspjeli da sve uredimo na vrijeme i mnogo mi je žao zbog toga. Šaulić je bio jedan i teško će neko prevazići njegove vokalne sposobnosti kada je ova vrsta muzike u pitanju, zaključio je ovaj razgovor Haverić.