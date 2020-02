Svijetu je klasična muzika potrebnija nego ikad

Stjepan Hauser, član popularnog sastava “2 CELLOS”, nastavlja karijeru kao solista i to objavljivanjem debi albuma “Classic”, kao i muzičkom turnejom širom svijeta.

Na samostalnom albumu Hauser je sarađivao s aranžerom Robinom Smitom i producentom Nikom Patrikom a da poznate kompozicije zvuče kao nikada do sada, pobrinuo se Londonski simfonijski orkestar. Među odabranim kompozicijama na CD se nalaze, pored “Air On G String”, odnosno teme iz baleta Petra Čajkovskog “Labudovo jezero”, Borodinovog “Nokturna”, Rahmanjinovog “Koncerta za klavir br. 2”, Mocartovog “Koncerta za klarinet”, “Koncerta za klavir br. 2” i čuvena “Lakrimoza” iz Rekvijema.

Ljubitelji opere biće obradovani obradom Pučinijeve “Nesun dorma”, kao i Hendlove “Lascia Ch’io Pianga” iz opere “Rinaldo”, ali i arije iz Maskanjijeve opere “Cavalleria Rusticana”. Na albumu se nalaze i djela savremenih kompozitora, kao što je obrada “The Lonely Shepard” (James Last, muzika iz filma “Kill Bill Vol. 1”) i “River Flows in You” čiji spot smo imali prilike da vidimo, a čiji je autor južnokorejski kompozitor i pijanista Yiruma.

Izjavili ste da osjećate da ste na misiji. Da li je u današnje vrijeme pomalo to nemoguća misije, jer se forsira neka druga vrsta muzike?

“Nije nemoguća misija, upravo zato je ovo još nešto posebnije i u svom tom šundu i kiču ovo još više dolazi do izražaja kao nešto božanstveno i plemenito što ljudima treba više nego ikada. To je istovremeno način da se izdvojiš od šunda i kiča kojim smo okruženi i tim više ova muzika ispada ljepša, čarobnija i kvalitetnija. Zapravo ljudi to prvo prepoznaju zvukom jer shvataju da se radi o nečemu višem i božanstvenom. Ovo je ono što je potrebno svijetu sada, melodije i muzika koje imaju srce i dušu, a odsvirane su na violončelu. Osjećam kao da sam na misiji, jer je svijet poludio na toliko mnogo načina. Nadam se da će ovaj album dotaći što više ljudi, a sa strašću koju smo uložili u njega, vjerujem da je to moguće”.

Šta se događa sa “2 Cellos”?

“Sada smo na pauzi, ali planiramo da se vratimo u velikom stilu za našu desetogodišnjicu 2021. godine i to bi trebalo da bude veliki mega spektakl u svim najvećim centrima svijeta”.