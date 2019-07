Svjetske zvijezde vanvremenskim hitovima pokreću novu eru Sea Dance festivala

Pripreme za šesto izdanje Sea Dance festivala ulaze u završnu fazu i upravo zato je i vrijeme da se utvrdi gradivo i prisjeti se planetarnih hitova koji stižu na jednu od najljepših plaža Jadrana, a koji zajedno broje nevjerovatnih 20 milijardi pregleda na online video servisima!

Desetine i desetine najslušanijih hitova današnjice u tirkiznu uvalu donose njihovi autori koji predvodi najveći svjetski producent 21. vijeka David Guetta, gospodar slušanosti Robin Schulz, francuska klupska senzacija Ofenbach, britanski hitmejkeri Disciples. Nadaleko čuvena Dance Arena, najspektakularnija bina EXIT festivala, koja važi za jednu od najcjenjenijih elektronskih bina na svijetu, ovog ljeta na plažu Buljarica dovodi svoja udarna imena, revolucionare svjetske techno scene Sven Vatha i Richie Hawtina, čiji rad danas prate desetine miliona fanova širom svijeta!

Najboljem provodu pored mora svjedočiće i cijela plejada vodećih regionalnih i domaćih izvođača koju predvode jedan od najznačajnijih muzičara sa prostora nekadašnje Jugoslavije, Darko Rundek i njegov sastav “Ekipa”, balkanska trap diva Senidah, kao i udarne zvijezde prve balkanske hip-hop izdavačke kuće Bassivity Fox, Surreal, Kuku$ i drugi. Impresivna imena ovogodišnjeg festivala i njihovi potpisi ispod numera koje vladaju svjetskim top listama i slove za himne generacija još jednom potvrđuju bogatstvo žanrova po kome je prepoznat Sea Dance festival. Publika iz preko 30 svjetskih zemalja biće dio muzičkog kolaža koji čine vječne numere i one koje diktiraju nove trendove! Pogledajte ko će sve nastupiti na plaži Buljarica, šerujte ovaj video na svoj Facebook profil uz hashtag #SeaDance najkasnije do 5. avgusta i automatski možete da osvojite ulaznice i druge vrijedne nagrade.

Francuskom superstaru koji je najzaslužniji za revoluciju muzičke industrije sa početka ove decenije, Davidu Guetti astronomske brojke nisu strane. U karijeri je prodao preko 50 miliona albuma, a njegovi hitovi, među kojima su “Instagram”, “Stay”, “The World Is Mine”, “Titanium”, “Who’s That Chick”, “Hey Mama”, “2U”, “When Love Takes Over”, upisali su preko nevjerovatnih 11 milijardi YouTube pregleda! Da se ovaj muzički genije ne zaustavlja, potvrdio je megahitom “Say My Name” koji je izdao krajem prošle godine, a koji već ima preko 520 miliona pregleda!

Hitove za najveće svjetske festivale donosi i vodeći njemački DJ i producent Robin Schulz. Remiks numere “Waves”, koji mu je donio svjetsku slavu, preko megahitova “Prayer in C”, , “OK”, “Sugar” i “Sun Goes Down”, do novih singlova “Spechless” i “All this Love” garancija su da će Buljarica 31. avgusta biti epicentar najboljeg provoda u ovom dijelu svijeta. Tu činjenicu dodatno potkrepljuje duo Ofenbach sa multi-platinastim singlom “Be Mine”, ali i zaraznim numerama “Katchi”, “Around the Fire”, “You Don’t Know Me” i najnovijim hitom “Rock It”! Hit koji je obilježio deceniju na izmaku “How Deep Is Your Love” stiže u paketu sa njegovim tvorcima, fantastičnim trijom Disciples, čijoj su slavi kumovale i ljetnje house himne koje svi rado pjevuše, “On My Mind” i “Jelaousy”.

Čini se da će se najviše i najduže plesati uz postavku Exitove kolosalne Dance Arene koja će se transformisati u morsko izdanje uz najtraženije izvođače današnje elektronske scene među kojima su Sven Vath i Richie Hawtin koji donose vanvremenske trake poput “Dein Schweiss”, “Accident In Paradise”, “L’Esperanza”, “Springlove”, “Face It”, odnosno “Spastik”, “Acid Probe”, “006”, “Call It What You Want”. Uzbuđenje raste i kada je u pitanju ovogodišnja postava čuvene No Sleep bine na čijem je čelu famozni njemački producent Recondite sa bogatim muzičkim opusom koji ga čini jednim od najtraženijih izvođača na svjetskoj sceni. Pojačanje mu stiže u vidu moćnih setova hedlajnera vodećih festivala Helene Hauff, multitalentovane holandske zvijezde Eelke Kleijna i doajena regionalne scene koji grabe svjetsku slavu Tijane T i Marka Nastića.

I ostatak regionalnih i domaćih izvođača pobrinuće se za vrhunsku atmosferu, a u najjači program do sada upisali su se veliki Darko Rundek sa svojom Ekipom, balkanska trap diva Senidah, te najtraženiji reperi regiona Surreal, Fox, Kuku$, Hazze, Bekfleš i brojni drugi koji će nastupiti na skrivenom biseru jadranske obale. Žurku na Jadranu i ove godine priprema TDI stage. Ova bina na jednom mjestu okupiće najzanimljivije domaće i regionalne DJ zvijezde među kojima su Mark Funk, Danny Cruz, Oysha, Mirko & Meex, Divolly & Markward, Wreckage, Leo Fragogiannis, Rosske, Mario Eddie, Mr Mips i Davor Billyc.

Komplet ulaznica za Sea Dance za samo 29.99 eura!

Ogromno interesovanje vlada iz cijelog svijeta za ovogodišnje izdanje najvećeg crnogorskog festivala. Paket ulaznica za sva tri festivalska dana košta 29.99 eura, što predstavlja uštedu od 40% u odnosu na finalnu cijenu. U prodaji su i jednodnevne ulaznice koje za prvi i drugi dan iznose svaka po 14.99 eura, dok je cijena za treći dan 17.99 eura. Ulaznice su dostupne u GIGSTIX prodajnoj mreži na 54 prodajna mjesta u 23 grada Crne Gore, a više informacija može se naći na zvaničnom sajtu Sea Dance festivala.