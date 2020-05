Taika Vaititi će režirati sljedeći Star Wars film

Oskarovac Taika Vaititi napisaće i režirati novi “Ratovi zvijezda” (“Star Wars”) film. Glasine o tome kružile su već nekoliko mjeseci, a sada je konačno potvrđeno da će iza novog djela naučnofantastične sage stati autor filmova “Zec Džodžo” i “Tor: Ragnarok”.

Iako Taika uskoro treba da počne da radi na novom filmu o Toru, Disney i Lucas Film su potvrdili vijest, ali nisu otkrili pojedinosti vezane za likove i radnju.

JUST ANNOUNCED: Academy Award winner @TaikaWaititi

to direct and co-write a new #StarWars feature film for theatrical release, co-writing the screenplay with Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn): https://t.co/vNEEJD9oJD #MayTheFourth pic.twitter.com/Qhn5UnzrvN

— Disney D23 (@DisneyD23) May 4, 2020