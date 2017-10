Tajna veza koja je trajala 26 godina: Umro je na njenim rukama

Zajedno su glumili u devet filmova, a za njihovu su ljubav znali svi – iako on nikad nije ostavio svoju suprugu.

Ketrin Hepbern i Spenser Trejsi zajedno su bili 26 godina, ali nikad zapravo.

Njihova je veza bila javna tajna, ali Trejsi, tradicionalni katolik irskih korijena, nije mogao da podnese grižu savjesti koja bi uslijedila zbog razvoda braka sa njegovom ženom Luiz, sa kojom je imao dvoje djece.

Ketrin je jedna od najvećih ikona Holivuda ikad, ali za njega, kako je rekla, učinila bi sve jer je bio “apsolutno neodoljiv”.

Kada su se upoznali, Trejsi je već bio poznati preljubnik. Od supruge Luize davno se otuđio, pogotovo nakon što su shvatili da je njihov sin Džon rođen gluv.

Imao je afere sa Selenom Rojl, Beti Hanom, Loretom Jang, Ingrid Bergman, Džoan Kraford, Bet Dejvis… A nakon što su počeli vezu, nije bio vjeran ni Ketrin.

“Zašto do đavola ne nađeš nekog tipa sa kojim ćeš se vjenčati i imati porodicu? Kad ostariš bićeš sasvim sama”, rekao joj je reditelj Klarens Braun, na šta je Hepbern rekla: “Da, i sjećaću se ovih zabavnih vremena.”

Iako je znala da nikad neće ostaviti svoju ženu zbog nje, Ketrin sa tim nije imala problema.

“Bila sam potpuno nezavisna i nikada nisam željela da se udam. Htjela sam sama krojiti svoj put”, rekla je glumica. Do danas ne postoji niti jedna njihova zajednička fotografija koja nije isječak iz jednog od zajedničkih filmova. Morali su paziti da ih ne vide zajedno jer su i njihove produkcijske kuće tražile da ne prave skandal i ne izlaze u javnost sa svojom vezom.

Trejsi se nikada nije razveo, ali posljednje godine svog života nije živio sa Luiz. Za njega se brinula Ketrin, koja je zbog njega uzela petogodišnju pauzu od svoje karijere. Tek tada su prvi put živjeli zajedno. Bila je uz njega kada je preminuo, ali iz poštovanja prema njegovoj porodici nije bila na sahrani.

Nakon toga, nazvala je njegovu ženu i ponudila da budu prijateljice. Ona joj je rekla: “Ali, ja sam mislila da si ti samo trač.” Ketrin je poludjela.

“Nakon skoro 30 godina, trač? Bila je to duboka rana. Skoro 30 godina Spens i ja smo se poznavali, dijelili dobro i loše. Neki trač. Time što nikad nije priznao da postojim, ona je ostala njegova žena. Ona je slala božićne čestitke. Spenser, krivac. Ona, žrtva. Ja nisam raskinula njihov brak. To se dogodilo puno prije nego što sam ja došla”, napisala je Ketrin u autobiografiji koju je objavila tek nakon Luisine smrti. To je bio prvi put da je priznala aferu sa Trejsijem.

“Zašto sam cijelo to vrijeme bila sa njim? Iskreno, ne znam. Mogu samo reći da ga nikad nisam mogla ostaviti. Te su godine jednostavno proletjele, i za mene su bile savršeno srećne”, rekla je u jednom intervjuu.