Tejlor Svift nastupa na jubilarnom Glastonberiju

Koncert Tejlor Svift će biti centralni događaj na debitantskom nastupu za Amerikanku na britanskom festivalu Glastonberi u junu.

Pjevačica je na Tviteru napisala da je presrećna i uz tvit je priložila i fotografiju festivalskih novina gdje se njen nastup najavljuje na naslovnoj strani, prenosi BBC.

I’m ecstatic to tell you that I’ll be headlining Glastonbury on its 50th anniversary – See you there! 💋 pic.twitter.com/2gJ40mEiDH

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 15, 2019