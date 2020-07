Tema nove sezone Uvod u anatomiju biće korona

Nova, 17. sezona serije “Uvod u anatomiju”, za temu će imati pandemiju koronavirusa, rekla je producentkinja Krista Venrof.

“Višegodišnja serija sa medicinskom temom ne može biti snimljena, a da se ne pomene koronavirus, medicinska tema našeg doba. Sigurno ćemo je obraditi. Doktori sa kojima sarađujemo nam donose razne priče i dogodovštine. Ove godine je to za njih poput terapije. Pokušavaju da ne zaplaču, blijedi su i o koroni pričaju kao o ratu budući da je ova situacija bila za njih nešto o čemu nisu imali iskustva i nisu obučeni”, rekla je Krista za Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going

“Uvod u anatomiju” se prikazuje od 2005. godine. Minulih sezona su obrađivali teme kao što su beskućnici, silovanje, deportacija i rasizam.