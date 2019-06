The Chainsmokers objavili novi singl

Vodeće muzičke zvijezde današnjice koje stižu na ovogodišnji EXIT, The Chainsmokers, ne prestaju da iznenađuju fanove novim hitovima, prenosi 021.rs.

Nakon nedavne saradnje sa Ty Dolla $ign i bülow, na red je došla nova kolaboracija pod imenom “Call You Mine”, a ovog puta talentovanom dvojcu društvo u studiju pravila je zvijezda sve prisutnija na top listama širom svijeta, Bebe Rexha.

Neumorni tandem, koji čine Alex Pall i Drew Taggart, udružili su snage sa jednom od trenutno najpopularnijih američkih pjevačica na njihovom novom singlu koji je vrlo brzo dobio i video. Ova numera naći će se na novom albumu Chainsmokersa koji je najavljen za ovu godinu pod nazivom “World War Joy”.

Bebe Rexha publici je najpoznatija po numerama “Say My Name” koju je snimila zajedno sa Davidom Guettom, i “In The Name of Love”, koji je uradila u saradnji sa Martinom Garrixom.

The Chainsmokers će nastupiti na Petrovaradinskoj tvrđavi u petak, 5. jula.