The Cure ulazi u Rokenrol kuću slavnih

Jedan od najznačajnijih bendova svih vremena The Cure, u godini kada obilježavaju 40 godina besprekorne karijere, biće primljeni u Rokenrol kuću slavnih.

Ulazak u Dvoranu slavnih ultimativno je priznanje za muzičare, smatra se prestižom i još jednom potvrdom veličine umjetnika, a ove godine prvi put u istoriji u odabiru muzičara učestvovala je i publika glasanjem.

Na ceremoniji dodjele najvažnijeg rok priznanja na svijetu, koja će 29. marta 2019. biti održana u Barkli centru u Njujorku, pored sastava The Cure, čast će biti odata i sastavima Radiohead, Roxy Music (uključujući i Brajana Ena), Def Leppard, the Zombies, kao i pjevačicama Dženet Džekson i Stivi Niks.

Pobjednici u “klasi 2019. godine”, bili su u konkurenciji sa izvođačima kao što su Rage Against the Maćine, Kraftwerk i drugi. Pravilo nalaže da mora da prođe 25 godina od izdanja prvog albuma, a The Cure su debitovali sa izdanjem “Three Imaginary Boys” 1979. godine, pa su pravo na mjesto u poznatoj Rokenrol dvorani slavnih stekli još 2004. godine, dok je zvanična nominacija uslijedila 2012. godine.

Engleske rok superzvijezde The Cure stižu na EXIT. Nakon što su ove godine rasprodali Hajd park za 65.000 posjetilaca u Londonu, vijest da će rok giganti The Cure iduće godine krenuti na jubilarnu i možda posljednju turneju povodom nevjerovatnih 40 godina postojanja benda, nedavno je odjeknula širom svijeta. Čuveni Guardian povodom ovog velikog jubileja navodi da je u pitanju sastav koji je „protutnjao kroz osamdesete onako kako su Bitlsi protutnjali kroz šezdesete ili Bowie kroz sedamdesete, divlje kreativni, konstantno se mijenjajući“, dok kultni NME njihov nedavni koncert opisuje kao „čistu perfekciju“ velikog rok benda koji je “na vrhuncu svog umijeća”, nazivajući ih „Božanskim genijima“.

The Cure će sljedeće godine biti apsolutni hedlajneri na malom broju evropskih festivala, te su karte prvih objavljenih datuma za 2019. planule u rekordnom roku. Na lično insistiranje benda, EXIT, trenutni nosilac evropske šampionske titule, našao se među odabranim festivalima, pa će na zadovoljstvo publike The Cure prvi put u Srbiji i regionu nastupiti 4. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi.

The Cure važe za bend koji uživa u svakom izlasku na scenu, a Rolling Stone ocjenjuje njihov nedavni koncertni spektakl pred 65.000 fanova u Londonu kao rijetko intiman za događaj te veličine. Bilo da sviraju na festivalu ili samostalno, set liste im se protežu kroz cijelu karijeru zbog čega im nastupi uvijek traju od dva do tri sata, pa će i nastup na Exitu biti istinski koncertni spektakl sa najvećim hitovima kao što su „Friday I’m in Love“, „Lovesong“, „Pictures of You“, „In Between Days“, „Boys Don’t Cry“, „Close to Me“, “Love Cats”, “Just Like Heaven”, “A Forest”…