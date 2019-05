The Rolling Stones objavljuju reizdanje klasika The Rock And Roll Circus

The Rolling Stones su najavili reizdanje svog klasika “The Rock And Roll Circus”, koje će uključivati nastup benda uživo pred londonskom publikom iz 1968. godine.

Inicijalno je zamišljeno da se ovaj ikonični nastup prezentuje kao posebna televizijska emisija BBC-ja, u režiji Majkla Lindzija-Hoga, autora filma “Let It Be”.

“Snimanje je bilo nevjerovatno, mislim da je trajalo 36 sati. Ne sjećam se svih detalja do kraja, ali znam da je bilo zabavno”, rekao je Kit Ričards o istorijskom danu iz 1968. godine.

Na koncertu su nastupili i The Who, Jethro Tull, Taj Mahal, Merijen Fejtful, Joko Ono i The Dirty Mac čiji su članovi Erik Klepton , Kit Ričards, Mič Mičel iz The Jimi Hendrix Experience i Džon Lenon. Na ovom izdanju će se naći izvođenje klasika Beatles-a “Revolution”, kao i snimci pokojnog koncertnog pijaniste Džulijusa Kačena i tri dodatne pjesme Taj Mahala.

Ograničeno izdanje uključuje film na Blu-ray disku i DVD-u, saundtrek proširen na 28 pjesama, na 2 CD-a i uvezenu preklopnu knjigu od 44 stranice koja uključuje izvorni esej Dejvida Daltona iz 1969. za Rolling Stone i fotografije Majka Rendolfa sa seta.

Reizdanje “The Rolling Stones Rock And Roll Circus”, dolazi u SAD 7. juna, a u Britaniju 28. juna.