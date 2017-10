Tifa: Brega je kao švedski sto

Vanserijska boja glasa, koju je Bog 1960. darovao Sarajliji Mladenu Vojičiću Tifi, napravila je od njega legendu rokenrola, dostojnu ljubavi i poštovanja publike od Vardara do Triglava. Mada mu je bas gitara bila prvi muzički izbor, Tifin glas je sredinom osamdesetih obojio neke od neprolaznih hitova “Bijelog dugmeta”, a potom i “Vatrenog poljupca” i “Divljih jagoda”, nakon čega je zaplovio solističkim vodama.

Bogatu karijeru, ali i duh i šarm kojim zrači, “spakovao” je reditelj Bakir Hadžiomerović u dokumentarni film “Tifa”, koji je krajem septembra premijerno prikazan u Sarajevu. Iako smatra da je nezahvalno pričati o filmu, Tifa za “Novosti” kaže da je na premijeri bilo divno:

“U filmu sam metafora jednog perioda, specifikum vezan za ovu čaršiju, a kada kažem čaršiju, mislim i na Beograd i na Sarajevo. To je velika odgovornost, a ja ne volim da uzimam medalje koje mi ne pripadaju. Nisam takav. Oni koji se bave statistikom i organizacijom kažu da je to bila jedna od najbolje posjećenih premijera. Došli su ljudi iz raznih sfera javnog života, ali i iz naroda”.

Na pitanje ima li muzičkih noviteta i planova, Tifa kaže:

“Ima planova, hvala bogu. Nije da to čuvam u nekoj posebnoj tajnosti, nego je sada moje vrijeme definitivno vezano za Gorana Bregovića. Planovi su svi ispunjeni kada spojite lijepo i korisno, a to je kada ste u društvu Bregovića, koji je svjetska faca. To je široka lepeza ponude, kao na švedskom stolu”.