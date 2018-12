Tijana Bogićević u Podgorici predstavila svoj album Čudo

Popularna Dnevna soba u Podgorici ugostila je Tijanu Bogićević, koja je nakon dužeg vremena nastupila u Podgorici i prezentovala svoj prvi, nedavno objavljen album „Čudo“.

Tijana je objavila svoj prvi album na srpskom jeziku, simboličnog naziva “Čudo” 29. maja. Na albumu su se našle 4 potpuno nove pjesme, 4 singla koja su već bila objavljena i 4 pjesme koje su do sad imale samo uživo izvođenja, a sad su dobile i zvanični studijski snimak.

“Čudo” je savršena kombilacija velikih melodija, jakih stihova i Tijaninog emotivnog izvođenja.

Tijana Bogićević o Evroviziji

“Uvijek je to na kraju sjaj, kao što vidite ovako kada se sve upakuje. Ali je mnogo posla i ovaj posao je sam po sebi vrlo ozbiljan, i ako meni nije težak zato što ja volim to da radim, ali ako želite bilo kakav uspjeh u bilo čemu da postignete morate baš dobro da se pomučite i da na tome radite. Evrovizija mi je donijela naravno pod broj jedan prepoznatljivost, da ovaj moj kasniji rad može nekako možda lakše da dođe do publike. To je bio stvarno jedan ogroman projekat, o Evroviziji sve najljepše”.

Tijana Bogićević o uticajima koji su odredili njen stil pjevanja

“Vitni Hjuston moj idol oduvijek i zauvijek. Moglo bi se reći da sam stvarno od nje baš naučila da pjevam. Ali ja zvučim Balkanski, ona mi je stvarno bila oduvijek toliki idol da sam sve naravno fraze skinula. Ali vidite to naučite uz pjesme, pa onda poslije negdje tako dodate nešto svoje, onako zaista ste kao dobar pjevač. Tako da od nje može svašta da se nauči. Preporučila bih mladima da malo slušaju tu muziku”.

Tijana Bogićević o koncertu, načinu i stilu pjevanja

“Napravili smo jedan drugačiji koncert od onoga što smo planiramo da radimo. Samim tim što je akustično, i ako mnogi koji me prate možda i od prije nije im čudo da ja nastupim u onako akustičnoj varijanti. Ali u budućnosti planiramo onako malo veće koncerte sa ful bendom, jer nekako želim baš da ljudima približim potpuno ovaj zvuk kako smo mi zamislili, kako ove pjesme treba da zvuče. Bitno je da ljudi dođu koji vole da slušaju vašu muziku. Muzika koju pjevam je kao pop, ali ne znam. Bitno je da je pjesma lijepa i da su riječi i da je melodija ono što ljude pogađa. Kako god da je upakujete neće ni pomoći, ni odmoći. Kako god da zvuči pjesma je bitna tj. tekst i melodija. I emotino pjevanje”.