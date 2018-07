Treba dobro razmisliti kome dati glas

Sarajevski bend “Letu štuke” objavio je juče svoj treći singl “Bočice” sa četvrtog studijskog albuma, koji je u pripremi.

“Komentare još nisam ispratio s obzirom na to da je singl tek izašao. A nismo ga još ni objavili na našoj zvaničnoj stranici. “Bočice” je predizborna pjesma, jer sada počinje i ta predizborna kampanja. Cilj je da se ovi naši izbori malo poguraju, odnosno da se apeluje na svijest građana kada je to u pitanju, posebno kada uzmemo u obzir sve ovo što se dešava u državi, ali i u regionu. Mislim, zaista, da bi svi trebali razmisliti o tome kome dati svoj glas kako bi nam bilo bolje, a naravno, preduslov za to je da svi prvenstveno izađu na izbore”, iskren je frontmen benda, Dino Šaran.

Na pitanje hoće li četvrti album “Štuka” izaći u oktobru, kako je najavljivano, Dino kaže:

“Ovo je definitivno doba interneta, YouTubea i vrijeme je singlova. Ovo nam je treća pjesma, a sigurno ćemo izbaciti još jednu prije izlaska albuma tako da sam album izlazi, najvjerovatnije krajem oktobra. Mislim da četiri singla za godinu nisu loš rezultat”.

Šaran u posljednje vrijeme, zajedno s bendom, ima pune ruke posla. Osim rada u studiju, “Letu štuke” imaju i veliki broj nastupa, kako već odrađenih, tako i onih koji ih tek očekuju.