Trifunović i Mićanović su stranci No hay banda

Glumci Branislav Trifunović i Dragan Mićanović, uz podršku Rože Klekotko i Hane Skarge iz Poljske tumače glavne uloge u minifilmu “Stranger” (Stranac), srbijansko-španskog R&B sastava No hay banda, koji čine kompozitor Đorđe Ivanović i gitarista Adrian Galjardo Simon.

Riječ je o vizuelnom sažetku upravo objavljenog prvog EP-a “Too Much Is Better Than Enough” za izdavačku kuću Lampshade media, koja obavještava da je film sniman pod režiserskom palicom poljske rediteljke Lulu Zupšinske.

“Uz tri pjesme sa EP-a: ‘Para, ‘Stranger’ i Your Lover, film odiše melanholijom Varšave i perioda sa kraja ’90-ih godina prošlog vijeka”, dodaju iz Lampshadea.

No hay banda osnovan je baš u Varšavi, gdje su i Đorđe i Adrian studirali obojica su u prošlosti zabilježili nekoliko muzičkih avantura, pa je tako Đorđe bio gitarista i bek-vokal srbijanskog rok benda Kermit, dok je njegov španski kolega forsirao i flamenko i rok stil.

Početkom ove godine, objavili su spot za prvi i naslovni singl gore pomenutog EP izdanja.