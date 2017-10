Turisti su novi bend na regionalnoj muzičkoj sceni

Boško Bole Mijušković, basista beogradske grupe Straight Mickey and the Boyz, takođe i član ritam sekcije Škrtica, koje predvodi Zoran Cane Kostić iz Partibrejkersa, uhvatio se ukoštac sa još jednim izazovom i oformio bend Turisti.

Bend je nastao pod okriljem “porodične manifakture Mijušković”, a Boško i njegov brat Nikola za svega nekoliko dana stvorili su numere za prvi album, između ostalog i debi singl “Levo ili desno”, objavljen prije nekoliko dana.

Imajući u vidu da je i te kako angažovan u Straight Mickey and the Boyz i Škrticama, pomalo iznenađuje činjenica da je Mijušković pronašao dovoljno slobodnog vremena za nove poduhvate. Ipak, njegova prva rečenica za Vikend novine navodi na zaključak da muzika zapravo nikada nije na drugom mjestu.

“Posvetio sam se muzici u potpunosti. Pored rada u Straight Mickey and the Boyz i Škrticama, trudio sam se da odvojim dosta vremena za muziku koja konkretno mene zanima i doživio sam da ne želim da je lako podijelim sa drugima”, priča Mijušković, jedini stalni član benda, dok će ostali dolaziti i odlaziti u skladu sa nazivom.

SPOJ ŠAROLIKIH STILOVA I MUZIČARA

“Imam dosta dobra iskustva sa ljudima sa kojima sam svirao. Uspjeću da pronađem način kako da povežem različite muzičke pravce i stilove sviranja, koji dolaze od različitih muzičara. Baš me zanima kako će to, recimo, izgledati kada jednom budemo pravili kompleksan izraz, pa pozovem tog i tog gitaristu specifičnog stila. Sada smo fokusirani na bubnjara. Otkriću vam da je album sa nama radio Marko Ajković iz Artan Lilija, presnimavao je neke dionice koje sam snimao kući”, nastavlja Mijušković, uz napomenu da će debi pred publikom Turisti zabilježiti na zajedničkom koncertu sa grupom Ti 9. decembra u Domu omladine Beograda.

“Na tom prvom koncertu, sviraće sa nama istaknuti džez bubnjar Dejan Momčilović. Posebna je to čast, fantastičan je muzičar zaista, čak imam i malu tremu”, priznaje Mijušković.

DUGO SU TURISTI SA MNOM

Turisti su kratki i jasni može se to naslutiti po riječima Mijuškovića. Ipak, na njega su uticali šaroliki muzički žanrovi, pa je pitanje kako bluz, džez, pank i druge upakovati u jedinstvenu cjelinu.

“Dosta sam razmišljao o formi pjesama i predstavljanja. Zanima me dosta toga u muzici. Kako da to izgleda i zvuči kao najjasnija muzička priča… Poželio sam da poruke pjesama budu iskrene, ogoljene, da ih predstavim bez mistifikacije. Isto tako je i sa muzikom. Neki rifovi potiču iz džeza, koji je vrlo kompleksna muzika, a tako je i sa drugim žanrovima koji me zanimaju opet sam imao ideju da ih sve upakujem u što jednostavniju formu”, ističe Mijušković.

Neće biti izazovno samo ujediniti različite žanrove već i uskladiti brojne obaveze. Turisti, ipak, imaju plan.

“Biće zaista dosta obaveza. Prihvatio sam ovaj izazov jer sam poželio da lansiram Turiste. Dugo su oni sa mnom i mojim bratom ali nijesmo do sad puno otkrivali o njima. I sa drugim bendovima radim vrlo aktivno, Straight Mickey and the Boyz zakazao je koncerte, najavićemo i neka snimanja, Škrtice 3. novembra imaju veliki koncert u Beogradu. Dobrom organizacijom sve možete postići. Muzika je jedina oblast kojom se bavim i tako kanim da bude”, zaključuje Mijušković.