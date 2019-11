Učestvuje li Crna Gora na Eurosongu 2020?

Zvanična odluka o učešću Crne Gore na Eurosongu 2020. u holandskom Roterdamu još je u magli. Generalni direktor RTCG-a Božidar Šundić poručuje da je Savjetu “uputio mišljenje” te da je na njemu da odluči, dok Ivan Jovetić, predsjednik Savjeta, uzvraća da to tijelo ove godine daje saglasnost sa odlukom generalnog direktora, koja Savjetu nije upućena, ali im menadžment jeste saopštio da je rok za prijavu za učešće istekao, pišu Vikend novine.

Informaciju da Crna Gora neće učestvovati na Eurosongu 2020. juče rano ujutru prvi je lansirao inostrani internet portal Esctoday, pozivajući se na neimenovani izvor iz RTCG-a. U obrazloženju, autor teksta navodi da je Evropska radiodifuzna unija (EBU) RTCG-u omogućila da “probije” prvobitni rok za prijavu, koji je isticao 10. oktobra, ali da i nakon toga Javni servis nije uspio da ispuni neophodne kriterijume, poslije čega je odlučio da odustane od učešća.

Premda na zvaničnom sajtu Eurosonga ta informacija nije potvrđena, Vikend novine su od dobro upućenih u evrovizijska dešavanja na crnogorskoj sceni juče saznale da je vijest o odustajanju istinita. No, zvanične potvrde o konačnoj odluci u taboru RTCG-a nema, a o ovom pitanju nisu usaglašeni stavovi generalnog direktora Javnog servisa Božidara Šundića i Ivana Jovetića, predsjednika Savjeta RTCG-a.

U razgovoru za Vikend novine, Šundić demantuje da je odluka donešena, poručuje da je riječ o nagađanju i lopticu prebacuje u dvorište Savjeta.

“Generalni direktor daje Savjetu RTCG-a mišljenje o Eurosongu, a Savjet odlučuje, jer se radi o cifri koja premašuje ovlašćenja generalnog direktora. Mi smo zvanično uputili zahtjev Savjetu i čekamo odluku. Ne smijem ništa reći prije toga. Ako Savjet kaže mi smo odlučili da bude Eurosong, ja to prihvatam. Ako kažu drugačije neće biti Eurosonga. Do tada niko ne može da kaže da li će biti učešća ili neće. To su nagađanja. Savjet bi morao da odluči brzo, u narednih nekoliko dana, jer moramo organizatore (EBU) da obavijestimo. Oni to mogu odlučiti i na elektronskoj sjednici”, jasan je Šundić.

S druge strane, Jovetić negira da je Savjetu saopštena odluka generalnog direktora, koji, kako kaže za Vikend novine, nakon promjene Statuta i načina rada donosi odluku, a Savjet daje saglasnost.

“Odluku treba da donese generalni direktor, što još nije učinjeno. Menadžment nam je saopštio da je rok za prijavu istekao, tako da ne vidim smisao donošenja odluke za neki događaj za koji je rok istekao. Prošle godine, Savjet jeste donosio konačnu odluku, ali smo mijenjali Statut i način rada. Dakle, ove godine procedura bi trebalo da bude sljedeća: odluka generalnog direktora, pa tek onda saglasnost Savjeta, zbog iznosa koji prelazi granicu koju generalni direktor ima. On može da potpiše do nekih, u ovoj godini, 110.000 ili 111.000 eura, a za Eurosong je riječ o nekih 130.000 eura. Ako rok nije istekao, a odluka se donese, možemo opet pričati o tome i imaćemo to na dnevnom redu ne znam da li će biti na prvoj narednoj sjednici, ali može i to da se desi. To je najmanji problem što se Savjeta tiče. Ili, ako procijenimo da je to nešto o čemu Savjet treba da odluči, a mislim da nije”, zaključuje Jovetić, aludirajući na pomenute promjene Statuta i načina rada.

U iščekivanju konačne odluke i toga čija će biti posljednja, podsjetimo da je Crna Gora prvo učešće na Eurosongu zabilježila 2007. Od tada, nije učestvovala na izdanjima 2010. i 2011. Na 11 učešća svega dva puta naši predstavnici plasirali su se u finale učinili su to Sergej Ćetković i Nenad Knežević Knez, 2014. odnosno 2015. Posljednje dvije godine RTCG je organizovao Monteviziju prvu povratničku osvojio je Vanja Radovanović, a ove godine trijumfovao je D-moll.