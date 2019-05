Umag: 40 hiljada ljudi sa Sea Stara poslalo poruku ljubavi regionu i cijelom svijetu

Završen je treći po redu Sea Star u Umagu, koji je od četvrtka do danas okupio 40.000 ljudi i po opštem mišljenju bio dosad najbolje izdanje Exitovog istarskog festivala! Iako je maj u cijelom regionu obilježilo izuzetno kišovito vrijeme, Sea Star je kao pravi pokretač ljetnje sezone sa lakoćom rastjerao oblake i donio pravo ljetnje sunce u lagunu Stella Maris u kojoj su nastupale svjetske vedete kao što su Wu-Tang Clan, Nina Kraviz, Sven Vath, IAMDDB, Mahmut Orhan, Ilario Alicantea i Enrico Sangiuliani, ali i regionalne zvijezde Bajaga i Instruktori, Hladno Pivo, Vojko V, Fox, Marko Nastić, Petar Dundov i mnogi drugi. Neprevaziđeni rap bogovi Wu-Tang Clan u samoj završnici održali su istorijski koncert na Sea Star festivalu, a neponovljiva njujorška ekipa dovela je duh Stejten Ajlenda u kristalno plavu lagunu Stella Maris. Publika je odreagovala repujući u glas njihove najveće hitove “C.R.E.A.M”, “Triumph”, “Gravel Pit” i brojne druge, a emotivni vrhunac koncerta bio je poziv ovog uticajnog sastava na mir, čime je simbolično zaokružena poruka ljubavi i tolerancije koju su na počektu večeri na tribini #ShareLove zajedno uputili Bajaga, frontmen Hladnog Piva Mile Kekin, gradonačelnik Umaga Vili Bassanese i Dušan Kovačević, osnivač EXIT i Sea Star festivala.

Ljetnji provod počeo je još u četvrtak uz žurku zagrijevanja na tri pozornice, dok je laguna u petak zasijala u punom kapacitetu i među prvima na sceni ugostila novu rap zvijezdu IAMDDB, koja je očarala sve svojim stavom i fuzijom trap i jazz muzike i popularnim hitovima među kojima su bili „Shade“, „Kurr£ncy“ i „Drippy“. Uvertiru na glavnoj bini tog dana su napravile regionalne hip-hop zvijezde High 5, Fox i Vojko V, dovevši publiku do delirijuma sa potezima poput miksanja svoje hit numere „Ne može“ i rejverske himne „Sandstorm“ sastava Darude! Da i region ima moćnu hip-hop scenu, pokazalo se i na obližnoj Nautilus Areni gdje su nastupali drugi trenutno najtraženiji reperi kao što su Krankšsvester, Hazze, Buntai i brojni drugi. Simbolično i u duhu regionalne saradnje, pred nastup Wu-Tang Clana zagrebačkom DJ Phat Philieju na sceni su se pridružili beogradski majstor rima Smoke Mardeljano i tuzlanski hip-hop heroj Frenkie! Čist talenat i šarm regionalne scene sjutradan su nastavila “braća sa Atlantide” i iskusne rokenrol zvijezde Bajaga i Hladno pivo, koji su na najbolji mogući način pokazali da im je mjesto na istoj pozornici bez obzira gdje se nalazili. Da doda svemu i jednu istarsku, univerzalnu notu, prije njih je svirao i poznati istarski sastav Nola, a ta tri benda na Addiko Tesla binu isporučili su četiri sata vanvremenskih himni! Hitmejkerski duh na glavnoj bini, upakovan u orijentalni paket, u subotu je priredio i Mahmut Orhan, dok su u Nautilus Areni dominirali jaki basovi i gorljivi setovi, zahvaljujući plejadi techno majstora kao što su Enrico Sangiuliano, Marko Nastić i Petar Dundov, a zadatak zatvaranja Arene do iduće godine pripao je DJ Jocku. After za najizdržljivije bio je prava poslastica, zahvaljujući pozitivnoj energiji DJ-eva Electric Waves bine koji nisu stajali sve do podneva u nedjelju!

Exitova društvena akcija #ShareLove poslala poruku mira u region

Trećeg dana Sea Star festivala, na Exotic laguna bini, tačno u vrijeme najlepšeg zalaska sunca na Jadranu, sa tribine #ShareLove su u region poslate poruke ljubavi i tolerancije! Osnivač festivala Exit Dušan Kovačević, gradonačelnik Umaga Vili Bassanese, i braća sa Atlantide – frontmen “Bajage i instruktora” Momčilo Bajagić Bajaga i frontmen “Hladnog piva” Mile Kekin još jednom su, pred velikim brojem posjetilaca i novinara, pokazali ujedinjenost u stavu da nacionalizam i netrpeljivost nikako ne mogu biti put, ako želimo da živimo u normalnom i civilizovanom društvu.

Naredna velika tačka u festivalskom kalendaru upravo je EXIT koji će se održati od 4. do 7. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Po mnogima ovogodišnje izdanje je dosad i najjače, a glavni razlog je impresivan muzički program koji predvode rok titani The Cure, rok bend o kome se trenutno najviše priča Greta Van Fleet, nekrunisani kralj grime scene Skepta i nova hip-hop diva IAMDDB, najčuveniji DJ svih vremena Carl Cox, zvanično najpopularniji DJ tandem Dimitri Vegas & Like Mike, te hitmejkeri DJ Snake, The Chainsmokers, Desiigner, Lost Frequencies, Sofi Tukker i Tom Walker, bass heroji Chase&Status i Dub FX, asovi elektronske scene Solomun, Tale of Us, Maceo Plex, Paul Kalkbrenner, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J i brojni drugi na preko četrdeset bina i muzičkih zona širom Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu.