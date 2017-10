Umro Džordž Jang, mentor AC/DC

Australijski muzičar Džordž Jang, koji je bio “mentor” čuvene hard rok grupe AC/DC preminuo je u 70. godini, saopštila je ta grupa.

Jang, rođen u Glazgovu, živio je u Australiji, a svjetsku slavu stekao je šezdesetih godina kao gitarista benda Easybeats, a njihova pjesma “Friday on my Mind” postala je veliki hit tog vremena, podsjeća AFP.

Muzičar je napisao i planetarni hit “Love is in the Air” ali će ostati upamćen po ulozi u usponu benda AC/DC sa učešćem u albumima “High Voltage”, “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” i “Let There Be Rock”.

Bend je na svom sajtu napisao da bez Janga, “kao muzičara, kompozitora, producenta i savjetnika, AC/DC ne bi bio to što jeste”.

Jang je bio brat osnivača grupe Angusa i Malkolma Janga.

Grupa AC/DC, osnovana 1973. godine, jedna je od najvećih koncertnih atrakcija u svijetu i autor jednog od najtiražnijih albuma svih vremena “Back In Black” (1980).