Upoznajte bend koji stvara muziku uz pomoć bar-kod čitača

Factory Fan Bass: By attaching a disk with holes to the fan, it converts blinks of lights to electric signals and generates sound from a bass amplifier. Different numbers of holes can generate a musical scale, and turning on/off of the power makes it roar🌀 ー 工場扇風機ベース。回転による光の点滅を電気信号に変えてベースアンプから音を鳴らす。光を通す穴の数を変えることで音階が生まれる。電源のON/OFFで唸らせる🌀  Created by Ei Wada × Teruo Takahashi(from iron factory) × Nicos Orchest-Lab Played by Ei Wada (@crabfeet ) #electronicosfantasticos #エレクトロニコスファンタスティコス #eiwada #和田永 #factoryfanbass #工場扇ベース #鉄工島フェス