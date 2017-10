Uvijek će biti onih koji će pisati i praviti dobre pjesme

Novo izdanje zagrebačkog indi rok/ post pank benda ESC Life dostupno je od nedavno kao singlica, ali i u digitalnom obliku. Riječ je o zajedničkom materijalu s austrijskim bendom Remedy. ESC Life, koji trenutno čine Ante, Elvis, Andro i Nara postoji od 2013. godine i čine ga iskusni muzičari koji više od decenije sviraju na alternativnoj sceni. Kritika i publika zvuk benda često povezuje s očitim uticajem indi rok scene osamdesetih i devedesetih godina, od Pixies, Sebadoh, Superchunk, Husker Du, Dinosaur Jr. pa do aktuelnih The Hold Steady i Yuck.

Ovo je bio dobar povod za razgovor DN sa članovima ovog sastava.

Recite nam nešto više o novom materijalu.

NARA: Radi se o split izdanju s grunge Austrijancima Remedy, gdje smo dobili priliku da popunimo jednu stranu male ploče na 33 obrtaja s čim god želimo. Odlučili smo se na pjesmu “Fill the Void”, jer nekako najbolje govori u ime novog, još uvijek nesnimljenog materijala koji će ići na drugi album. Ima sve, brzi tempo, refren, melodiju, Tin Lizi melodiju na gitari, najdraži nam rok kliše… Ovaj snimak je ujedno i zadnji doprinos starog bubnjara Sanjina, na čiju stolicu je sjeo Andro, koji ima potpuno drugačiji pristup instrumentu, što će se i čuti na novom albumu kad ga napokon snimimo. Za tihe klavijature koje se u pozadini čuju od polovine pjesme zaslužan je Fred Lanz, klavijaturista pratećeg benda Nine Romić, u kojem sam donedavno i sam svirao, ali više ne stižem. Ovaj bend ispunjava više nego dovoljno mog vremena i potreba.

Kako je došlo do ideje za split vinil i uopšte saradnje sa Remedy?

NARA: S Remedy smo svirali već dosta puta i dogodila se ona tipična situacija kod bendova koji zvuče donekle slično i sviraju zajedno split izdanje. Imali su materijal koji se nije uklopio u njihov aktuelni album ‘Cool’ i umjesto samostalnog izdanja su htjeli podijeliti medij s nama. S Remedy rado dijelimo, vinil, binu i frižider, jer su sjajan bend i mislimo da zaslužuju veću pažnju na ovim prostorima (i šire). Pogledajte ih uživo i Remedy će vas uvjeriti da Austrija može ponuditi mnogo više od bečkih valcera i Mocart kugli.

Kako ste zadovoljni dosadašnjim radom, i uopšteno, smatrate li da može da se zaradi od diskografije u današnje vrijeme?

NARA: Niko od nas ne živi od ovoga, ali, evo, govorim u svoje ime kad kažem da ne razumijem kako bi ovakav bend mogao biti nezadovoljan. Jako smo ponosni na album “Access All Areas” i spomenuto split izdanje, nastojaćemo da iduća izdanja budu jednako dobra ako ne i bolja. Vidjeli smo klubova i festivala, vidjećemo ih još. Džejms Aleks iz Beach Slang nas je stavio na svoj mixtape, veliki Grant Hart nas je pretvorio u svoj prateći bend na čitavoj turneji i u prijatelje koji mu ne daju da se vrati u St. Paul bez sedam tegli ajvara. Kako da budem nezadovoljan? Jedino za čim žalim je što Grant više nije sa nama, što se više nećemo družiti i što neće upoznati Andru.

Kad će nastup u Podgorici?Koliko ste upoznati sa našom rok scenom?

ELVIS: U nekim smo kontaktima za nastupe u Crnoj Gori pa ćemo vidjeti. Vjerovatno narednog ljeta.

NARA: Da budem iskren, osim nezaobilaznog Šobića i već kultnih post rokera Little Radojica, vrlo malo znam o crnogorskoj muzici.

U vrijeme kada se muzika više gleda nego sluša, ima li dobre muzike u svijetu, ili je underground, i što je najbitnije, ima li dobrog rokenrola?

NARA: Naravno da ima, uvijek će biti. Ne mora biti rokenrol u pitanju, u kombiju slušamo i hip hop, prog rok, rege, džez, metal. Kao što je još jedan nedavno preminuli velikan Tom Peti dokazao, ne morate biti naročito revolucionarni i originalni da biste imali sjajnu zaostavštinu. Potrebno je samo pisati dobre pjesme. Uvijek će biti ljudi koji će pisati dobre pjesme, na ovom ili onom instrumentu.

Osvrt na regionalnu muzičku scenu? Povodimo li se trendovima u svakom smislu ili….

NARA: Što sam stariji, sve manje čitam, pa mi je sve teže pohvatati ‘strane’ web muzičke portale. Možda nisam u pravu, ali sam stekao utisak da muzičke novine i radio u “regionu” funkcionišu po principu jednosmjernog ogledala. Čini mi se da iz nekog razloga srpski i crnogorski mediji nastoje da pokriju sve, dok hrvatski pokrivaju samo najbitnije (Repetitor, Atheist Rap, itd.). To je skroz glupo ako uzmemo u obzir da se tekstovi većine tih bendova mogu razumjeti samo unutar tog regiona. Uticaj duha vremena i ostatka svijeta nije bilo moguće ukloniti 1968, 1981, a kamoli sad kad možemo poslušati novi The War on Drugs prije nego što službeno izađe.