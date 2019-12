Uzavrela atmosfera u Budvi uz Mahmuta Orhana i Ofenbach

Mladi i perspektivni budvanski DJ-evi Stevan Mandić i Nikola Radulović JOHN K, najavili su sinoć fantastično veče elektronske muzike na glavnom budvanskom trgu, koje je potrajalo sve do 2 sata nakon ponoći.

Publika je uživala u njihovoj muzici sa nestrpljenjem iščekujući tvorca planetarno popularnog hita “Feel” koji je zabilježio preko 380 miliona pregleda na YouTube kanalu, Mahmuta Orhana.

Na oduševljenje brojnih fanova uslijedio je neodoljivi muzički koktel house, groovy indie dance i etno zvuka ovog mladog umjetnika i magični miksovi numera kao sto su “Save me”, “Age of emotions”, “Uprising”, Believe Me Now”, “Hold You”, Way To Life”, “Vesaire” i mnogi drugi.

“Ovo mi nije prvi put da sam ovdje, mnogo volim vašu zemlju. Nastupao sam ljetos na “Sea Dance” festivalu, uzbuđen sam i zbog večerašnjeg nastupa, imam osjećaj kao da je sad doček Nove godine, tako je sjajna atmosfera ovdje”, rekao je sjajni turski DJ.

Uzavrelu budvansku atmosferu, ujedno sa DJ pultom na senzacionalnoj bini preuzeli su oko ponoći francuski duo “Ofenbach” kojeg čine Dorian Lo i Cesar de Rummel.

Najpoznatiji su po multi-platinastom singlu “Be Mine”, sa kojim su dokazali da uspješno kombinuju uticaje rokenrola i elektronske muzike. Nakon objavljivanja numera “Around the Fire” i “You Don’t Know Me” stekli su fanove među superzvjezdama kao što su Robin Schulz i Tiesto, a DJ Mag ih je nominovao za najbolje debitante na muzičkoj sceni. Iste godine izdaju zarazni hit “Katchi” koji je za kratko vrijeme dosegao nevjerovatnu radijsku popularnost i potvrdio da su na svjetsku scenu donijeli potpuno novi muzički stil!

“Radujemo se povratku u Budvu. Prošlog puta smo uspjeli da iskoristimo priliku da se okupamo, brodom obiđemo obalu i posjetimo predivni Stari Grad. Bilo je nevjerovatno i prelijepo. U narednoj godini želimo što više da damo ljudima koji nas vole i prate i da im zahvalimo na tome, Crnoj Gori takođe”, izjavili su momci iz dua “Ofenbach”.

Slavlje u Budvi, regionalnom centru novogodišnjih dešavanja, nastavlja se i danas. U okviru dnevnog dječjeg programa u 12 sati na glavnoj bini nastupiće mladi solisti “Sanjinih smijalica”, a nakon njih će koncert održati gudački kvartet “Lords of the Strings”.

Kulminacija će uslijediti večeras, kada će od 21 sat nastupiti primorski bend “The Grupa”, a potom pop pjevačica Nevena Božović u nesvakidašnjoj scenografiji i aranžmanu.

U novu 2020. godinu brojne posjetioce koji svakog trenutka u sve većem broju pristižu u Budvu, kao i brojne građanke i građane Crne Gore svojim prepoznatljivim hitovima, koje pjevaju sve generacije, uvešće najpopularniji pop pjevač regiona – Zdravko Čolić, zvijezda koja je nastupala u Budvi i prve godine kada se na gradskom trgu dočekivala 2000. godina i kada se nije moglo sa sigurnošću očekivati da će Budva postati i najprestižnija novogodišnja destinacija regiona!