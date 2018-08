Vanna: Ne moram na plastične operacije da bi me ljudi slušali i gledali

Ivana Vrdoljak, poznatija kao Vanna, važi za jednu od najboljih pop pjevačica u Hrvatskoj. Glasom i velikim hitovima obilježila je devedesete godine kao vokal dens sastava ET. Nakon napuštanja benda u kojem je otjevala danas evergrine densa poput “Tek je 12 sati” i “Sve bih dala da znam”, osvarila se kao pop pjevačica, autorka i evrovizijska predstavnica Hrvatske.

Njen talenat prepoznao je i čuveni italijanski tenor Andrea Bočeli koji ju je pozvao da zajedno zapjevaju na sceni na njegovom koncertu u Zagrebu.

“Devedesetih je šira publika čula da postojim, a sve nakon toga je karijera, razvoj, postojanje i muzika u punom smislu te riječi. Pretpostavljam da ponekad nije dovoljno samo pratiti medijske objave – tada saznate ko je in, a ko aut. Ako pratite muziku, onda znate ko radi dobre pjesme, a ko ne. Vjerovatno je to vodilo i tim Andree Bocčelija kada su tražili žensku pjevačku zvijezdu da mu bude gost na njegovom koncertu u Zagrebu, pa je, srećom, izbor baš pao na mene”, kaže Vanna.

Iako ima pregršt hitova i naslonih strana u više od dvije decenije dugoj karijeri, o ovoj pjevačici tj. njenom privatnom životu malo se zna.

“Svojevremeno su strašno željeli da se fotografišem s djecom za naslovne strane, ali to mi nekako nikada nije bilo ni logično ni privlačno. Moja djeca nisu ni ne žele biti poznata djeca, pa zašto da ih fotografišem pa da ih drugi komentarišu. To mi se jako zamjerilo, usudim se reći da su mi se mediji malo i osvećivali. Danas su mi djeca velika, pa mi je drago da sam tada zauzela taj stav jer i oni i ja znamo što to znači i njih dvoje cijene moju principijelnost još i više”, kaže Vanna.

Vlasnica hitva “Kao da me nema tu”, koji mlade nade često izvode muzičkim takmičnjima, kaže da je moguće izgraditi karijeru eri skandala i golotinje.

“Ako volite muziku onda ju slušate. Ako volite polugole ženske, onda gledate polugole ženske. Nekad se poklopi da neka polugola dama proizvodi dobru muziku, ali ne baš često. Rijani i Bijonse to uspijeva, ostalima slabo. Ed Širan, možda najveća muzička zvijezda današnjice, nije najzgodniji momak na svijetu i k tome je na sceni sam s gitarom i ritam mašinom i puni stadione širom svijeta. Vjerujete mi, publika ga itekako sluša”, objašnjava Vanna.

Ističe da ima podršku supruga da se bavi poslom koji voli, te da je srećna žena.

“Srećna sam što ne moram da radim estetske operacije da bi me ljudi slušali i gledali, to što me zdravlje služi da živim ispunjen i intenzivan život u kojem dominiraju ljudi koje volim i muzika koja mi je i posao”, zaključuje Vanna.