Veliša Matanović je podgorički Pavaroti

Veliša Matanović je pjevač iz Podgorice kojeg dobro poznaju svi koji gledaju Nikad nije kasno. Matanović je gledaoce ove emosije, a i žiri, oduševio glasom, interpretacijom, i životnom pričom.

Iako je talentovan za pjevanje zbog čega je stekao nadimak Pavaroti, Veliša je veći dio života proveo kao kuvar na brodovima i obilazio svijet.

“Ljudi koji su dolazili da me slušaju, dali su mi taj nadimak. Nadam se da ne brukam ime slavnog Lućana Pavarotija i da zaslužujem da me tako zovu. Prija mi kada čujem to, kome ne bi prijalo”, kaže Veliša za Grand TV.

Počeo je da pjeva na Kosovu, u Peći, sa braćom Karić koji su kasnije postali čuveni biznismeni.

Veliša napominje da je pjevanje njegova velika ljubav, a kulinarstvo opsesija.

“Dok kuvam pjevam arije, pjevaću dok sam živ”, ističe on.

Veliša je udovac. Suprugu je izgubio prije deset godina, a u braku su proveli 37.

Ima četvoro djece, a jedno od njih je popularna Krstinja, djevojka koja je pažnju skrenula učešćem u takmičarskim šou programima.

“Djeca su najveće bogatstvo koje neko može da stekne”, smatra Veliša koji je u sinoćnoj epizodi nastupio sa popularnom Katarinom Grujić.