Vesna Dedić: Bilo me je sramota da Sergeju tražim da mi piše pjesme

Novinarka i književnica Vesna Dedić, počela je promociju romana „Ne gledaj preko ramena“ po Crnoj Gori. Njena prva stanica bio je Porto Montenegro gdje je u okviru festivala Purgatorije pričala o svom novom djelu. Promociju je vodila njena najbolja drugarica i koleginica Sanja Marinković, a specijalni gost bio je kantautor Sergej Ćetković koji je za “Ne gledaj me preko ramena” napisao tri pjesme.

“Volim da pišem romane epohe. Iščitavala sam memoare žena tog vremena i novine tog vremena. Tužno je da su Srbija i Crna Gora tada imali više ženskih časopisa nego danas. Ja sam se bavila građanskom istorijom, bračnim životom, ljubavnim životom. Jeste velika priča napisati roman, angažovati takvu veličinu kao što je Sergej Ćetković da napiše tri pjesme, da se snime spotovi, da te pjesme pjevaju tri velike zvijezde, da ti promociju vodi Sanja Marinković”, priznaje Vesna.

Otkriva da joj nije bilo svejedno da Sergeju traži da joj napiše pjesme iako su prijatelji.

“A evo kako je bilo ovo za pjesme. Sergej ima divnu suprugu Kristinu koju ja mnogo volim. Čest sam gost u njihovoj kući. Mjesecima sam razmišljala da pitam Sergeja da napiše jednu pjesmu za moje čitateljke. I bilo me je sramota. Ali, jedno veče kod njih, uz Kristinine špagete, ja popila tri čaše vina i usudim se. I stidjela sam se poslije sve do kuće. Nakon par dana Sergej me je pozvao i rekao: Imaš tri pjesme”, otkrila je Dedićeva.

Podgoričanin je za svoju sugrađanku i prijateljicu radio tri pjesme, jednu je otpjevao sam, druge dvije Saša Matić i Aco Pejović.