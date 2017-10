Vudi Alen: Tužan sam zbog Vajnštajna

Američki režiser, pisac i glumac Vudi Alen kaže da je tužan zbog Harvija Vajnštajna koji se suočava sa optužbama da je kao producent seksualno uznemiravao i silovao žene zaposlene u njegovoj kompaniji.

Vudi Alen je rekao, kako prenosi BBC, da je ranije čuo glasine o tome, ali ne i “ove užasne priče”.

Podsjetimo, i Alena je njegova usvojena ćerka Dilan Farou optuživala da ju je seksualno zlostavljao u mladosti, što je on negirao, a njene izjave nazivao “sramnim”. Dilan, ćerka glumice Mije Farou, objavila je to u otvorenom pismu, nakon prekida veze Vudija Alena i njene majke. Glumica je, inače, ostavila Alena nakon što je otkrila da je započeo vezu s njenom usvojenom ćerkom Sun-Ji Previn, koja je imala u to vrijeme 19, a on pedesetak godina.

Protiv američkog reditelja vođena je istraga o navodima za napastvovanje djece 1993, ali su tužioci odustali od podizanja optužnice.

Nakon tih događaja, s početka devedesetih, može se reći da je Vajnštajn bio taj koji je Alena ponovo “oživio” na velikom platnu.

Iako je radio na velikom broju filmova s Vajnštajnom, uključujući i oskarom nagrađeno ostvarenje “Moćna Afrodita”, Alen tvrdi da nikada nije čuo nikakve navode o silovanjima i seksualnom napadanju.

Za BBC je rekao da niko nikada nije došao da mu ispriča neku tako strašnu priču.

“Uvijek ima na milione glasina. Neke od njih se ispostave kao istina, ali mnoge su samo priče o glumicama ili glumcima”, naveo je.

Cijela priča je tužna, naročito za sirote žene koje su morale da prolaze kroz sve to, naveo je.

Ipak, dodao je da očekuje da će čitav slučaj dovesti do nekih poboljšanja, kad su takve stvari u pitanju, ali je naveo i da se nada da to neće dovesti do “lova na vještice”.

“Pa da ako, neko u svojoj kancelariji namigne ženi, odmah mora da zove advokata, ni to nije dobro”, rekao je Alen.

Među onima koji su istraživali slučaj je i Alenov sin, Ronan Farou, koji je pričao sa 13 žena koje su tvrdile da ih je producent seksualno uznemiravao i napastvovao.

Vajnštajn (65) tvrdi da je imao saglasnost za sve seksualne kontakte. Njujorška policija je započela istragu. Vajnštajn, suosnivač kompanija Miramaks i Vajnštajn kompani, oskarom je nagrađivan producent za blokbastere, a ima i nekoliko “Tonija” za pozorišne predstave. Bio je i jedan od glavnih finansijera Demokratske stranke. Povodom otkrića o njegovom ponašanju, do sada se iz te stranke javila samo Hilari Klinton, i to sa nekoliko dana zakašnjenja, poslije “prozivki” medija.