WAVEUL novi festival elektronske muzike u Crnoj Gori

Novi festival elektronske muzike – WAVEUL, održaće se od četvrtka 25. jula do nedjelje 28. jula na ulcinjskoj Velikoj plaži. Izuzetan lineup koji će na dva stagea četiri dana ljeta učiniti još vrelijim i koji podrazumjeva više od 50 izvođača, najavljuje jedan od najpoznatijih live act artista na svijetu Rodriguez Jr.

Ovaj francuski umjetnik čije je pravo ime Olivier Mateu sa svojim više nego melodičnim nastupom krije se iza mnoštva analogne opreme, najviše sintisajzera i sekvencera, a po prvi put dolazi u Crnu Goru. Rodrigez Jr. će nastupiti u petak 26. jula, a njegov prepoznatljiv nastup će se savršeno uklopiti u ambijent Velike plaže i magiju koju stvara spoj pješčanog i morskog prostranstva.

U takav ambijent svakako se uklapaju i Agents of time, momci koji su svoj live act doveli do savršenstva te po njemu postali ultra popularni širom planete. Italijanski biseri elektronske muzike nakon dvije godine ponovo će nastupiti u Crnoj Gori i to ovog puta kao tandem. Na stage WAVEUL festivala, Agents of time će se popeti u četvrtak 25. jula, a kako najavljuju umjesto iza gomile analognog geara ovog puta će stati iza dekova da pokažu da su i u klasičnom DJ-ingu veliki majstori.

Pored sjajnih imena izvođača sa evropske scene elektronske muzike koji će nastupiti na prvom WAVEUL festivalu, organizatori su spremili i impresivnu listu domaćih i regionalnih umjetnika koju otvaraju DJ Bokee iz Beograda, Darko Milošević iz Nikšića, Audiostorm iz Podgorice i Ulcinjani Lerr i Millok.

“Pokretanje i održavanje festivala je napor koji vrijedi prezentovati sa željom da se u buduće nastavi. A nastupati na festivalima, manjim ili većim, svejedno, uvijek je izazov koji se ne odbija. To je jedno korisno iskustvo koje nas jača, da bi dalje napredovali i prezentovali sebe”, kaže jedan od baš domaćih izvođača, Ulcinjanin Milo Kekić, aka Millok. On ističe da trenutno u svom radu preferira vokalni i ritmični molodični zvuk afro housa, ali i da kao i većini izvođača njegov zvuk zavisi od mjesta i događaja, a mjesto je kako kaže najduža i najljepša plaža na Jadranu pa se od učešća i očekuje samo najbolje. Kao i Millok, tako i Podgoričanin Audiostorm podvlači izuzetan značaj osnivanja ovog festivala.

“Po mom mišljenju ovo je od izuzetnog značaja za crnogorsku scenu, posebno kao motiv za druge organizatore da pokrenu svoje projekte. Smatram da kao mediteranska zemlja moramo da obogatimo ponudu festivala jer sam siguran da tokom ljetnjih mjeseci imamo dovoljan broj publike koji bi ih posjetio”, kazao je Ognjen Vuković, aka DJ Audiostorm uz konstataciju da je nastupati u ambijentu ulcinjske Velike plaže, pred praktično svojim ljudima, nešto što adrenalin diže do maksimuma. On će na stage izaći posljednjeg dana na zatvaranju prvog WAVEUL festivala.

Već ovim prvim najavama organizatori novog festivala elektronske muzike dokazuju da Crna Gora ne zaostaje za svjetskim destinacijama koje u svojoj kulturnoj baštini nude i moderan i primamljiv sadržaj za sve generacije obećavajući četiri nezaboravna dana i noći u novoj avanturi zvanoj WAVEUL festival.